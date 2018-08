Diritti civili | lo strano braccio di ferro diplomatico Canada-Arabia Saudita

Netanyahu : 'Stato-Nazione' non lede Diritti civili : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Israele - premier Netanyahu : 'Stato-Nazione non lede Diritti civili' : La legge "Stato-Nazione" secondo cui Israele è lo Stato nazionale del popolo ebraico "non colpisce né intende colpire in futuro i diritti del privato cittadino". Lo ha affermato il primo ministro ...

Lo Giudice responsabile per i Diritti civili - siamo sicuri di non contestargli di essere un padre gay? : Michel Foucault sosteneva, già nel lontano 1978, che se vedi due ragazzi gay «che se ne vanno a dormire nello stesso letto, in fondo li si tollera, ma se la mattina si risvegliano con il sorriso sulle labbra (…) e affermano così la loro felicità, questo non glielo si perdona». Mi sembra una premessa più che adeguata per commentare quanto sta accadendo contro Sergio Lo Giudice, ex senatore del Partito democratico poi nominato responsabile per i ...

Figli coppie gay - de Magistris accusa : 'Governo oscurantista sui Diritti civili' : 'La città di Napoli andrà avanti. Sul tema dei diritti e delle libertà civili non ci fermeremo mai e non ci fermerà un governo oscurantista'. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ...

Antonio Socci e la profezia di Pasolini : la sinistra uccisa dai Diritti civili : Concordo con Vittorio Feltri: la sinistra è morta. Quella che oggi si definisce "sinistra" abita ai Parioli e bolla come populisti i poveri delle periferie che un tempo furono la base sociale del Pci. ...

Feltri : 'Pride? Milano è un vivaio di finocchi; se PD continua coi Diritti civili va a 3%' : Nella puntata di questo lunedì 2 luglio della trasmissione di La7 L'aria che tira estate c'è stato un intervento sul tema dei diritti civili da parte del noto giornalista Vittorio Feltri, attualmente direttore di Libero, che sta facendo molto discutere sui social network. Vediamo meglio che cosa ha dichiarato. Gay Pride, Feltri: 'I diritti degli omosessuali non sono minacciati: Milano è un vivaio di finocchi' In particolare, parlando del recente ...

La gaia invasione di Perugia non è affatto una questione di Diritti civili. Il cavallo di Troia è una macchina da guerra : ... anche grazie a facili patrocini , l'onorevole Spadafora ha addirittura parlato a nome del Governo, nel suo esplicito appoggio al giro di affari che esiste dietro questo mondo e solo un collega di ...

Gay : C. Tajani - a Milano Diritti civili e sociali camminano insieme : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Milano vuole continuare ad essere capitale dei diritti e città simbolo della tolleranza in cui nessuno si senta mai diverso, una città in cui diritti civili e sociali camminano insieme". Così l'assessore comunale alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Comm

Gay Pride - il sottosegretario Spadafora : “Nessun passo indietro sui Diritti civili. Necessario dialogare con tutti” : “Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del governo. So che in una parte dell’esecutivo non c’è la stessa sensibilità ma l’Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati”. Così il sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, che ha partecipato al Pompei Pride. “Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le ...

Il Pd è diventato un partito radicale? Nulla vieta di battersi per Diritti civili e sociali insieme : Nel Paese che è arrivato quasi per ultimo in Europa a unioni civili e biotestamento, il Pd perderebbe consensi perché… si occupa troppo (!?!) di diritti civili e troppo poco di diritti sociali. Questa è la tesi che ora va per la maggiore tra politologi e commentatori. Luca Ricolfi ha anche ripreso un’espressione di Augusto del Noce degli anni 70 riferita al Pci (il rischio di diventare un “partito radicale di massa”). Mi ...

L’uomo che sta cancellando i Diritti civili negli Stati Uniti : Jefferson Beauregard Sessions si è dato una missione che consiste fondamentalmente nello smantellare l’edificio dei diritti civili che gli Stati Uniti hanno faticosamente costruito negli ultimi sessant’anni. Leggi

Migranti - Salvini : “Gli hotspot a sud dei confini libici. Torture e violazione dei Diritti civili a Tripoli? È tutta retorica” : Il “niet” del numero due del governo Sarraj al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, provoca un primo slittamento dei Centri di protezione e identificazione che dovrebbero sorgere in Nord Africa. Rientrato dal viaggio-lampo in Libia, il capo del Viminale ha puntualizzato che dovranno essere “ai confini esterni della Libia”. Quindi in Niger, Mali, Chad e Sudan. Perché “l’Italia chiede la protezione delle ...

Diritti - al nuotatore disabile Cimmino il premio “No barriere” dell’Associazione Luca Coscioni : “Simbolo delle battaglie civili” : Impegnato da anni nel progetto ”A nuoto nei mari del globo: per un mondo senza barriere”, Salvatore Cimmino, nuotatore disabile di Torre Annunziata (Napoli), è stato scelto dall’Associazione Luca Coscioni come simbolo 2018 delle battaglie per le libertà civili. A lui è stato attribuito il premio ”No barriere” durante il memorial Coscioni svoltosi ad Orvieto (Terni). ”Cimmino è il caparbio simbolo della ...

Diritti civili : Lisignoli - ora mio figlio ha stessi diritti tutti bambini : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - “Siamo entusiaste del risultato e ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutate ad ottenerlo. Da adesso, Eric Manfredi potrà godere degli stessi diritti di tutti gli altri bambini". Così Corinna Marrone Lisignoli, mamma, insieme alla compagna Francesca, di uno dei bambin