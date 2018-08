Dio vuole che Salvini sia ministro

Festival di Sanremo 2019 - ClauDio Baglioni vuole al suo fianco Paola Cortellesi : ecco tutte le anticipazioni : Claudio Baglioni è al lavoro con il suo gruppo per realizzare l’edizione 2019 del Festival di Sanremo. Dopo il clamoroso successo dell’ultima edizione della kermesse ligure, vista da 10.869.000 telespettatori e il 52,16%, avrà il difficile compito di bissare o addirittura superare questi risultati. Squadra che vince non si cambia. O quasi, perché non ci saranno sul palco dell’Ariston Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia vuole volare sulle stelle - Filippo Tortu mago dei sogni. 100 metri al carDiopalma per il mito : L’Italia si stringe attorno al suo paladino, una Nazione intera vuole correre con il suo velocista sognando di raggiungere l’iperuranio, un Paese si aggrappa alla nuova icona dell’Atletica leggera che ci ha risvegliati dal torpore e che ora vuole farci entrare in una nuova dimensione. Questo è il giorno di Filippo Tortu, questa può essere la notte che fa sobbalzare tutti gli appassionati di Atletica leggera: agli Europei tutti ...

Riscossione Sicilia vuole pignorare lo stipenDio all'assessore Armao : Riscossione Sicilia vuole pignorare lo stipendio dell'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao. L'ente di Riscossione ha avviato il pignoramento per un totale di circa 392 mila euro. Una cifra che deriverebbe dai mancati versamenti allo Stato, da parte di Armao, per ...

Regeni - Moavero in Egitto : prima visita di un ministro italiano dall'omiciDio. "Anche il Cairo vuole verità" : Il ministro degli Esteri ha espresso soddisfazione, durante una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia Ameh Shoukry, per la volontà del governo egiziano di arrivare a risultati concreti sulla scomparsa del ricercatore

Legge Mancino - cosa prevede la norma che il ministro Fontana vuole abrogare : le sanzioni per i crimini d’oDio : È il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione di chi commette crimini d’odio. Questa è la Legge Mancino, la norma introdotta nel 1993 che ha preso il nome dall’allora ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino, e che ora Lorenzo Fontana, titolare del dicastero della Famiglia, propone di abrogare, sostenendo che “in questi anni strani si è trasformata in una sponda ...

L'ex presidente del Bari non vuole lasciare lo staDio : ' Continua l'atteggiamento irresponsabile di Giancaspro, - ha commentato l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli - Abbiamo cercato con la visita di stamattina una soluzione bonaria e ci dispiace ...

RaDiologia riparte a Santhià : la rivuole anche Gattinara : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Radiologia riparte a Santhià: ...

Nessuno vuole Melegatti - adDio al marchio storico del pandoro : Sotto l'albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico dolce brevettato a Verona

Nessuno vuole Melegatti - adDio al marchio storico del pandoro : Nessuno vuole Melegatti e sotto l’albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico pandoro brevettato a Verona. L’asta per tentare di vendere in un’unica soluzione Melegatti e Nuova Marelli è andata deserta. Il termine era fissato alle 12 di venerdì 27 luglio nello studio dei curatori fallimentari Bruno Piazzola e Lorenzo Mio...

Sanremo 2019 ClauDio Baglioni vuole Barbara D’Urso : Secondo voci di gossip Barbara D’Urso potrebbe condurre Sanremo 2019 insieme a Claudio Baglioni, la notizia se confermata sarebbe clamorosa. La D’Urso non ha mai nascosto il suo desiderio di calcare il palco dell’Ariston e il prossimo anno potrebbe succedere davvero. Secondo il settimanale “Oggi”, sembrerebbe che l’idea sia proprio del direttore artistico del Festival Claudio Baglioni: “Si dice che Claudio Baglioni abbia ...

GuarDiola non vuole un Jorginho-bis : il piano del Manchester City per Pjanic : Lo stesso Guardiola si è esposto in prima persona: come rivelato da La Gazzetta dello Sport , il tecnico ha telefonato a Pjanic , una mossa importante per provare lo sprint decisivo. CONVINCERE LA ...