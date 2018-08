Darkest Minds | il film sui teenager coi super poteri in sala il 14 agosto

Darkest Minds - il nuovo film di Jennifer Yuh Nelson : al cinema dal 14 agosto : Arriva al cinema il 14 agosto Darkest Minds, film di genere horror [VIDEO], thriller e fantascienza diretto da Jennifer Yuh Nelson e tratto dalla omonima serie di romanzi dell'autrice Alexandra Bracken. Il film, che ha per protagonisti un gruppo di ragazzi, sembra essere concepito come i romanzi per il cinema di tipo Young Adult, un po' come è stato per la famosa serie Twilight; ciò non toglie che l'incipit porti alla luce argomenti importanti ...