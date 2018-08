Dall’auto nuova alla mania per lo shopping - Simona Quadarella si confessa dopo i tre ori europei : “nella mia vita non è cambiato nulla” : Simona Quadarella parla della sua vita fuori e dentro le piscine dopo i tre ori conquistati ai campionati europei di nuoto di Glasgow 2018 Simona Quadarella si è consacrata regina azzurra assoluta degli europei di nuoto di Glasgow appena terminati. La 19enne di Roma, superando ogni più roseo pronostico, ha vinto ben 3 medaglie d’oro, riuscendo in un’impresa che mai prima di lei nessuna nuotatrice azzurra era riuscita a ...

Bluff autocertificazione/La nostra salute messa a rischio Dalle ambiguità della politica : Il primo, firmatario di una proposta di legge in materia, ha detto che 'la politica viene prima della scienza'. La seconda ha proposto per la vaccinazione 'un obbligo flessibile', e, in attesa , una ...

Aziona la chiusura centralizzata e resta chiuso in auto sotto al sole : bambino di due anni salvato Dalla Polizia : Stavano inserendo le valigie in auto quando il bambino, di circa due anni, ha Azionato involontariamente la chiusura centralizzata e solo dopo aver chiuso il portabagagli i genitori si sono accorti ...

Bologna - il camionista tamponato Dall'autocisterna : 'L'ho vista arrivare e ho dato l'allarme' : 'Macinando migliaia di chilometri al giorno mi sono imbattuto in centinaia di incidenti. Ma mai avrei pensato di potermi trovare in una situazione del genere. Ancora non riesco a credere di essere ...

Antonio Verdicchio - il camionista tamponato Dall'autocisterna. Un video per ringraziare : «Il lupo è ferito ma non è morto» : Antonio Verdicchio, 45 anni, è il camionista alla guida del mezzo che è stato tamponato dall'autocisterna contenente Gpl che ha poi preso fuoco provocando l'esplosion sul...

PIT STOP : Tutte le auto di Maradona - Dalla Ferrari al Monster Truck FOTOGALLERY : In conclusione non si può non citare il fuoristrada Monster Truck con il quale El Pibe de Oro si è presentato allo stadio in Bielorussia: un mezzo che di norma serve per gli spettacoli motoristici. ...

Bologna - le immagini dell’esplosione Dalle telecamere in autostrada : il tamponamento - poi lo scoppio : È stata l’autocisterna a tamponare il mezzo che la precedeva a provocare l’incendio che ha provocato la violenta esplosione in A14 a Borgo Panigale. A far luce su quanto successo, il video diffuso dalla Polizia di Stato che registra la dinamica dell’incidente. L’autista dell’autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso e ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. I due mezzi si ...

Padre Aldo - precipitato Dalla rupe di Tropea - la famiglia non crede al suicidio : “Perché non è stata fatta autopsia?” : Padre Aldo Lamanna, 42 anni, è morto due anni fa precipitando da una rupe alta 30 metri alle spalle del convento dei frati Minori a Tropea (Vibo Valentia), ufficialmente suicida. I dubbi del fratello Antonio: "Perché non lo hanno sepolto senza autopsia?". Sulla testa, secondo i familiari, il priore aveva una strana ferita che non presente nelle foto ufficiali del corpo.Continua a leggere

Bologna - la voragine provocata Dall’esplosione dell’autocisterna : le immagini del tratto di A14 crollato : La polizia di Stato ha pubblicato sui suoi profili social un video nel quale si vede chiaramente che una porzione di A14, dove si è verificata l’esplosione di un’autocisterna con il conseguente incendio, nei pressi di Borgo Panigale, è crollata. La polizia ricorda che, a causa di un incidente al km 3, è chiuso il raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. L'articolo Bologna, la ...

Roma : Si capovolge con auto e resta incastrata - salvata Dalla Polizia : Roma – Stavano percorrendo la via Salaria quando gli agenti della Polizia di Stato all’altezza del km 25, subito dopo il comune di Monterotondo, si sono trovati davanti una macchina capovolta al centro della carreggiata che perdeva carburante e con all’interno una donna incastrata e ferita. Gli agenti hanno immediatamente prestato soccorso alla vittima, regolamentato la circolazione stradale e richiesto l’intervento ...

Bra : perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail : pompieri all'opera per liberarlo Dalle lamiere : Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 7 di domenica 5 agosto a Bra sulla tangenziale che porta verso Cavallermaggiore. Un'auto si è scontrata violentemente contro un guardrail prendendolo di ...

Bimbo abbandonato Dalla madre davanti al supermercato. Autopsia choc : “Era ancora vivo” : Indagata a piede libero la madre 27enne che l'ha lasciato nel parcheggio di Terni per motivi economici, dopo aver nascosto a tutti la gravidanza. La donna deve rispondere di infanticidio. Il suo avvocato "Sperava che qualcuno lo trovasse in tempo"Continua a leggere

L’idiozia non ha mai fine : quest’uomo scende Dall’auto e provoca il bisonte. Guardate come reagisce l’animale : Lindsey Jones, insieme alla propria famiglia, sta guidando lungo una strada del parco di Yellowstone, negli Stati Uniti. A un certo punto le auto si fermano per la presenza di un grosso bisonte e un uomo, per nulla intimorito dall’animale, scende dalla macchina e lo sfida, battendosi i pugni sul petto e urlando in direzione del bisonte. L’animale, tuttavia, reagirà alle provocazioni. L'articolo L’idiozia non ha mai fine: ...