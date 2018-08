Da Unicredit all’export. Cosa rischia l’Italia per la furia di Erdogan : Milano. E’ una brutta notizia, ma non è il caso di drammatizzare. A prima vista, almeno. Anche nel caso, assai improbabile, di un azzeramento di Yapi Credit, la quarta banca turca nell’orbita di Unicredit che la controlla assieme alla famiglia Koc (gli Agnelli del Bosforo), il danno per l’istituto i

Unicredit affossato dalla Turchia. I rischi segnalati dai broker : Nel documento si legge infatti che la Turchia e la Russia sono state valutate attentamente e l'incertezza economica e politica di queste due realtà è stata oggetto di considerazione in rapporto alle ...

Azioni Unicredit e crollo sotto 14 euro : allert dopo tracollo Lira Turca - prezzi ora convenienti : La valuta di Ankara ha già perso il 50% nel corso del 2018 e la spinta ribassista, in assenza di soluzione politica, potrebbe non essere ancora finita. Nell'elenco delle banche più esposte al debito ...

Unicredit dice no a Facebook : «Comportamenti non etici - stop alla pubblicità» : U na scelta forte quella di Unicredit. La banca non usa più Facebook. Perlomeno fino a quando il social network non avrà un «comportamento etico». A rivelarlo il numero uno Jean Pierre Mustier . La ...

Unicredit alla guerra con Facebook Mustier apre il dossier acquisizioni : Il prossimo piano di UniCredit potrebbe prevedere una crescita tramite fusioni e acquisizioni. Lo ha confermato oggi il numero uno del gruppo, Jean-Pierre Mustier, che intanto continua a razionalizzare la rete di filiali e a ripulire il bilancio. Mustier ha escluso ulteriori cessioni di asset operativi (come Yapi Credi) ma non di partecipazioni finanziarie (come quella in Mediobanca) o di immobili, mentre ha invitato a non “trattenere il ...

MINISTRO SAVONA INDAGATO PER USURA BANCARIA/ Ultime notizie caso Unicredit : Pd all'attacco - Di Maio nel mirino : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per USURA BANCARIA: Ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto'.

Finanza e diversità di genere - Unicredit riparte dalle donne e dal UK : E' dunque un'iniziativa di rilievo che lega il mondo degli investimenti al rispetto di alcuni parametri per garantire la parità di genere. Non ultimo quello, introdotto con il '30% Club' lanciato nel ...

Unicredit rafforza l'alleanza strategica con Kepler Cheuvreux : Teleborsa, - UniCredit investe in Kepler Cheuvreux . La banca , rappresentata da UniCredit Bank AG, ha annunciato che, dopo una partnership vincente nell'area Equity Capital Markets , ECM, che dura ...

Attualissime le truffe SMS : occhio al mittente InfoSMS che tira in ballo Unicredit : Non crediate le truffe SMS non siano più all'ordine del giorno, potreste sottovalutare la questione, che invece si dimostra ancora oggi essere molto battuta. Non solo a mezzo WhatsApp e Facebook, ma anche attraverso il classico ed intramontabile canale dello 'Short Message Service': guardatevi bene le spalle, facendo particolare attenzione a non cliccare sui link contenuti nella posta in arrivo. Come emerso dalle pagine di 'mondomobileweb', ...

Tria come Scheuble : Borsa boom Lo spread ingrana la retromarcia Rally banche : Intesa e Unicredit +6% : La Borsa di Milano ha chiuso in netto rialzo la prima seduta settimanale, risultando la migliore tra le principali piazze finanziarie europee. In attesa delle decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve (possibile un rialzo dei tassi d'interesse negli Usa) e della Bce (dalla riunione di giovedi' sono attese delucidazioni in materia di quantitative easing), sono stati soprattutto i titoli bancari a trainare il ...

Che cosa faranno Generali e Allianz con Unicredit : L'articolo di Anna Messia, giornalista di Mf/Milano finanza Unicredit vuole crescere nella bancassicurazione nei Paesi dell'Europa centro-orientale e come partner sceglie Generali e Allianz. Come ...

Unicredit - partnership con Generali e Allianz in Centro Est Europa - CEE - : Teleborsa, - UniCredit ha firmato due accordi esclusivi di partnership strategica con Generali e Allianz per la distribuzione di prodotti assicurativi per individui e piccole e medie imprese in Bosnia ...

Unicredit punta a Est : accordo con Allianz e Generali per la banca-assicurazione : MILANO - Non si sono ancora sopite le voci sul possibile matrimonio tra Unicredit e SocGen , declassate comunque dagli analisti come possibilità remota, che la banca guidata da Mustier annuncia di ...