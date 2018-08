Crollo lira turca | Erdogan avverte gli Usa | ' Basta unilateralismo'

Il Crollo della lira turca spaventa i mercati. Erdogan : 'Siamo in guerra economica'. E Trump raddoppia i dazi : Erdogan arringa il suo popolo: 'Siamo in guerra economica, ma Dio è con noi'. Trump , spietato, raddoppia i dazi su acciaio e alluminio dalla Turchia -

Il Crollo della lira turca scatena il panico sui mercati : Milano -2 - 5% | : Prosegue il crollo della valuta di Ankara, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Piazza Affari chiude in negativo, giù diversi mercati emergenti. Erdogan: "Non perderemo ...

Il Crollo della lira turca preoccupa le banche Ue : Borse a picco - Indici - . Scontro Trump-Erdogan sui dazi : Incidono pesantemente le sanzioni Usa, nonostante la Turchia sia uno storico alleato Nato, per la politica di Erdogan nei confronti dei dissidenti. Non si esclude un intervento riparatore del Fmi. La ...

Crollo lira - Erdogan : manovre contro noi : 15.50 "Ci sono diverse campagne in corso, non prestate loro alcuna attenzione". Così il presidente turco Erdogan, invitando i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il Crollo della Lira. "Se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah", ha incitato. Il governo turco "non perderà la guerra economica" ha assicurato, dopo che stamani la valutazione del dollaro rispetto alla Lira turca ha ...