Crolla parte di solaio a Macenano di Ferentillo in provincia di Terni | ferito un uomo

Crolla parte di torrione delle mura Aureliane : E’ Crollata una parte delle mura Aureliane all’altezza di via Campania a Roma. Sarebbe Crollata all’interno una parte di tetto di un torrione. Non ci sono stati feriti. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Sono chiuse Corso Italia, tra via Marche e via Toscana, e un tratto di via Campania. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un’autoscala a ridosso delle mura archeologiche adiacenti Corso Italia. ...