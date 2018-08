Cristiano Ronaldo | ' Juventus la scelta giusta Vinceremo insieme'

Cristiano Ronaldo show per il lancio di Juventus TV : “la standig ovation - la mia scelta ed il primo gol… vi dico tutto!” : Juventus TV è il nuovo canale ufficiale del club bianconero, partito col botto con un’intervista a Cristiano Ronaldo Juventus TV, il nuovo canale ufficiale del club bianconero, parte subito con l’intervista all’uomo più rappresentativo della rosa di Max Allegri: Cristiano Ronaldo. “Sono felice, sognavo di giocare nella Juve già quando ero bambino. Ora sono qui, tutto è bellissimo: sono pronto e preparato per vincere ...

Cristiano Ronaldo : "Sognavo la Juve fin da bambino. Sono felice e pronto a vincere" : Il portoghese: "Quella standing ovation dopo la rovesciata alla Stadium mi ha lasciato senza parole"

Cassano : 'Scudetto alla Juve fino al 2022. Cristiano Ronaldo farà 40 gol' : CR7 alla Juve, chi ha fatto l'affare? "Ovviamente i bianconeri, se prendi il secondo miglior giocatore al mondo...". Il primo, secondo Antonio, resterà sempre Leo Messi : "Il più forte è lui, ma CR7 ...

Juventus : tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala c'è grande intesa : La Juve, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per prore la sua marcia di avvicinamento in vista dell'esordio in campionato. Le sedute che i bianconeri stanno svolgendo in questi giorni sono fondamentali per i giocatori per trovare la giusta intesa e per oliare i meccanismi di gioco, con lo staff della Juventus che si sta concentrando soprattutto sui nuovi acquisti per permettere loro di inserirsi al meglio e soprattutto nel minor tempo ...

Juventus - il curioso metodo-Rugani per fermare Cristiano Ronaldo in allenamento : Da ieri pomeriggio la Juve ha iniziato a mettere nel mirino la prima sfida del campionato 2018/2019. Infatti, i bianconeri da mercoledì hanno cominciato a lavorare con il gruppo al completo visto che si sono finalmente riuniti il gruppo dei nazionali e quello dei giocatori che hanno partecipato alla tournée americana, l'unico assente è Blaise Matuidi che è atteso a Torino nella giornata di venerdì. Dunque da ieri Massimiliano Allegri ha potuto ...

“No - lui qui no”. Luciana Littizzetto contro Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo a Torino è stata la notizia dell’estate. L’arrivo del fuoriclasse portoghese in maglia bianconera porterà grande curiosità da tutto il mondo. Del resto, da solo, il buon CR7 è in grado di far cambiare le sorti di un’azienda ben prima di una squadra di calcio. Ne sa qualcosa la stessa Juventus che ha visto balzare, nei giorni della trattativa e del conseguente acquisto del fuoriclasse lusitano, il titolo in ...

LUCIANA LITTIZZETTO CONTRO Cristiano RONALDO/ Costretta a traslocare per via di Cr7? Colpa della privacy... : LUCIANA LITTIZZETTO CONTRO CRISTIANO RONALDO? Il cmapione non è ancora arrivato a Torino e ha già creato scompiglio, cosa avrà fatto alla comica per indispettirla tanto?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Juve - Cristiano Ronaldo : 'Con Dybala un duo vincente' Foto : Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala 'duo vincente'. L'attaccante portoghese promuove così la nuova coppia gol della Juventus postando su Twitter una Foto che lo ritrae con l'argentino mentre, tra il ...

EA svela l'artwork ufficiale di FIFA 19 con Cristiano Ronaldo che indossa la maglia della Juventus : Sicuramente i tifosi della Juventus non aspettano altro che vedere il loro nuovo idolo, Cristiano Ronaldo, sui campi da calcio di Serie A e Champions League, ma molto probabilmente, molti di questi tifosi, erano anche in attesa dell'artwork ufficiale di FIFA 19.Ebbene, come segnalano i colleghi di VG247, finalmente EA ha svelato l'artwork per il suo atteso gioco sportivo che presenta, appunto, CR7 con la maglia bianconera.Dall'immagine, si ...

Amichevoli in tv : la prima di Cristiano Ronaldo con la Juventus a Villar Perosa in diretta su Sky : Cristiano Ronaldo Ha infuocato l’estate, quasi più dei Mondiali di calcio, ed ora il suo debutto in un’amichevole diventa evento meritevole di copertura televisiva. La prima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, nel tradizionale vernissage di Villar Perosa, sarà trasmesso in diretta su Sky. Juventus A vs Juventus B: l’amichevole di Villar Perosa in diretta su SkySport Serie A Domenica 12 agosto il canale 208 di ...

Juventus - dopo Cristiano Ronaldo altro scippo al Real Madrid : chi arriva grazie al portoghese : Non solo giocatori. No. La Juventus dal Real Madrid, questa estate, ha deciso di fare la spesa completa: dopo Cristiano Ronaldo , l'affare del secolo, i bianconeri hanno preso anche il fisioterapista ...

Cristiano Ronaldo : vacanze a Ibiza con la compagna Georgina Rodriguez : Cristiano Ronaldo fotografato a bordo di uno yacht a Ibiza con la sua fidanzata Georgina Rodriguez Come ormai sappiamo, vedremo spesso Cristiano Ronaldo in giro per l’Italia, visto che ora è ufficialmente un giocatore della Juventus. Intanto, il calciatore, si gode le vacanze a Ibiza insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez. Le foto dei due […] L'articolo Cristiano Ronaldo: vacanze a Ibiza con la compagna Georgina Rodriguez ...

