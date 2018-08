Crisi Nicaragua | vicepresidente Usa chiama il cardinale Parolin

Crisi in Nicaragua - Ortega accusa i vescovi "satanisti" e gli Usa : Sembra di essere tornati indietro di secoli. Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega , ha accusato i 'criminali satanisti', in primis i vescovi cattolici, ma ovviamente anche gli Stati Uniti, per l'...

Crisi in Nicaragua: vescovi annunciano ripresa dialogo 3 luglio