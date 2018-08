Crippa quarto nei 5 000

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAPPINELLI NELLE SIEPI E Crippa NEI 5000! Beffa Bianchetti : quarto all'... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuti, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.