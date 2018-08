CR7 lancia Juventus Tv | il nuovo canale alla Netflix

I tifosi e Douglas Costa lanciano la super Juventus : 'Con CR7 tutto è possibile' : ...//t.co/eFjooQrYuE #ForzaJuve pic.twitter.com/3FQM9Aoldb - JuventusFC, @Juventusfc, 8 agosto 2018 IL FEELING CON ALLEGRI - Felice della Juve , 'ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho ...

CR7 lancia in Cina la sua nuova collezione : un omaggio alla cultura orientale : Ronaldo si trova in Asia dove ne ha approfittato per presentare la sua nuova collezione L'articolo CR7 lancia in Cina la sua nuova collezione: un omaggio alla cultura orientale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Insigne lancia la sfida alla Juve : "CR7? Preferisco Messi" : "Ronaldo? Benvenuto a lui, ma sono curioso di vedere come si adatterà al nostro campionato. Non potrà vincere le partite da solo". Parola di Lorenzo Insigne in una intervista alla Gazzetta dello...

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Ivan Zazzaroni si sbilancia : CR7 alla Juve - la bomba di mercato sulla Lazio ed i Mondiali : Ivan Zazzaroni è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato di Mondiali: “E’ andata come in molti pensavano e pochi speravano. I francesi non è che suscitino simpatia epidermica, ma quello che è accaduto recentemente con le ...

Storia di Alireza - lanciatore di pietre e lava macchine - che ha parato un rigore a CR7 : Lunedì sera Alireza Beiranvand, portiere della nazionale iraniana, ha parato un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo, considerato notoriamente insieme a Lionel Messi il più forte calciatore del mondo. Beiranvand, 25 anni da compiere, difende i pali della formazione iraniana del Persepolis e non è noto al grande pubblico di calcio, ma dopo aver parato il rigore a Cristiano Ronaldo un po' lo è ...