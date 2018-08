Costanzo | a 80 anni sono ancora curioso

Costanzo e Maria - 23 anni insieme : “Il nostro segreto d’amore? Ogni sera…” : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme da 23 anni: ecco il loro segreto d’amore Quella tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è una delle unioni più solide del mondo dello spettacolo. insieme da 23 anni – e dunque vicini alle nozze d’argento – i due si amano come il primo giorno. Dopo […] L'articolo Costanzo e Maria, 23 anni insieme: “Il nostro segreto d’amore? Ogni sera…” ...

MAURIZIO Costanzo/ I miei "nemici"? Adriano Celentano e Nanni Moretti - ecco perché : MAURIZIO COSTANZO, intervistato da Il Giornale, racconta la sua passione per il giornalismo, parlando anche dei suoi amici illustri: Adriano Celentano e Nanny Moretti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:12:00 GMT)

“Sesso a tre con Maria e Paola Barale?” Maurizio Costanzo rompe il silenzio dopo anni… : 80 anni il prossimo 28 agosto, non basta un articolo per parlare della carriera di Maurizio Costanzo, tantomeno della sua vita privata. Sulle voci che nel tempo sono circolate sul suo conto, invece, qualcosa si può certamente dire. E’ stato lui a farlo per primo in un’intervista su Il Giornale, dove per la prima volta ha parlato di alcuni velenosi rumors diventati negli anni vere e proprie leggende metropolitane che ancora oggi ...

Maurizio Costanzo fa 80 anni - compleanno e il regalo per la vita di Maria De Filippi : cosa ha svelato : Manca ancora un po' al grande giorno, il 28 agosto, quando si celebrerà il compleanno di Maurizio Costanzo e il traguardo degli 80 anni . Bandite le feste, soprattutto quelle a sorpresa, il baffo di ...

Maurizio Costanzo compie 80 anni : “Maria è il dono più bello” : Maurizio Costanzo spegne 80 candeline: Maria De Filippi il regalo più grande Maurizio Costanzo il prossimo 28 agosto compirà 80 anni. Come festeggerà questa ricorrenza speciale il famoso giornalista che ha tracciato un bilancio della sua vita in un’intervista esclusiva al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni? Costanzo vorrebbe trascorrere una giornata serena in compagnia dei suoi familiari e degli amici più stretti. Non vorrebbe dare una ...

Fabrizio Corona torna in carcere?/ Rischia tre anni per diffamazione magistrato : anche Costanzo lo attacca : Fabrizio Corona torna in carcere? Per il pg Antonio Lamanna ha diffamato un magistrato: Rischia 3 anni e 3 mesi l'ex re dei paparazzi, a seguito di una serie di violazioni post-galera(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 14:25:00 GMT)