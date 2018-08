Così torniamo al Medioevo Mi vergogno | cara Taverna

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Lei quando era piccola, per immunizzarsi, andava a trovare i cugini malati. Era questa la vaccinazione di Paola, vicepresidente del Senato, che lo scorso febbraio, spiegava in aula il metodo usato dalla sua famiglia:"Quando ero piccola, se c"avevo un cugino con una malattia esantematica, facevamo la processione a casa sua.tutti e sette i nipoti avevano la patologia. E se l"erano lavata dalle palle".Dopo la diffusione del video dell'intervento, solo pochi giorni fa, arriva la replica di Silvia Braccini, una dottoressa che scritto a Paola, per replicare in merito all'importanza della vaccinazione."senatrice, sono estremamente delusa": iniziala lettera rivolta alla politica che "ha reso questo Paese oppresso dall'ignoranza e dalla cecità". Sì, perché sono milioni i volantari che ogni anni rischiano la vita per portare i vaccini alle popolazioni più ...