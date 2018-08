Cos’è il glifosato | l’erbicida più usato al mondo

meteoweb.eu

(Di sabato 11 agosto 2018) Ile’ l’erbicida piu’nel. Nel 2015, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) che fa parte dall’Oms, lo ha inserito nella lista delle sostanze “probabilmente cancerogene” (gruppo 2A). L’Efsa, l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare, ha espresso un giudizio piu’ rassicurante con una valutazione che ricalca quelle dei produttori del. Il 12 dicembre scorso La Commissione europea ha confermato il rinnovo dell’autorizzazione per 5 anni all’impiego dele il 18 febbraio il Parlamento europeo ha avviato i lavori di una commissione speciale per studiarne gli effettui. In Italia si applica il principio di precauzione: si puo’ usare, ma con molte limitazioni. Ilm sul mercato dal 1974, e’ un diserbante non selettivo che elimina ...