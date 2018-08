Cosa sta facendo Melania Trump come First Lady?

Cosa c’è stasera in tv 11 agosto 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 11 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film e serie tv. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 11 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 – film: La mia bella famiglia italiana 23:30 – Informazione: Petrolio Rai 2 21:05 – Sport: European ...

Sci – Federica - che combini? Brignone in stampelle sui social : ecco Cosa è successo : Piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e forte contusione ossea per Brignone Federica Brignone, impegnata in allenamento sul ghiacciaio di Zermatt, in Svizzera, è caduta nel corso di una manche di supergigante. Immediatamente soccorsa, è stata sottoposta presso l’ospedale di Aosta ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ...

KARINA CASCELLA - PROPOSTA DI MATRIMONIO DA MAX COLOMBO/ Replica dell’ex e offese : ecco Cosa è successo : L'ex opinionista di Uomini e Donne, KARINA CASCELLA, si sposa. Ad annunciarlo lei stessa attraverso le Instagram Stories: "Il mio uomo non lo aveva mai fatto con nessun'altra"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:03:00 GMT)

VACCINI - DDL M5S-LEGA : "OBBLIGO SOLO PER EMERGENZA SANITARIA"/ Ultime notizie - ecco Cosa prevede la proposta : VACCINI, Ddl Lega-M5s: "Obbligo SOLO per EMERGENZA sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:02:00 GMT)

La crisi della Lira in Turchia e l'addio a Cesare De Michelis. Di Cosa parlare stasera a cena : Primato mondiale per la dichiarazione inopportuna al presidente turco Erdogan per aver chiesto ai suoi concittadini, durante la fase più nervosa della crisi valutaria che sta colpendo il paese, di vendere valuta straniera per acquistare Lira turca. In sostanza ha chiesto di fare esattamente l'oppost

All'arbitro cade la bomboletta spray - ecco Cosa succede quando un giocatore la calpesta : Il direttore di gara italiano Luca Banti è stato chimato per dirigere la partita dei playoff di Champions League tra Celtic Glasgow e Aek Atene. Durante il match la bomboletta spray per segnare sul ...

Cosa c’è stasera in tv : Finisce una miniserie tedesca, inizia una miniserie italiana e poi c'è il mitico "1941 - Allarme a Hollywood" The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa è rimasto di Afrin - la città curda che ha resistito all'Isis ed è stata invasa dalla Turchia : Siamo tornati nella città del Rjava che cinque mesi fa è stata conquistata dalle truppe di Erdogan nel silenizo complice del mondo. Restano 135 mila abitanti e i profughi sono migliaia. “I soldati turchi dicono di contrastare i terroristi. Ma i veri terroristi sono loro” Afrin, la città della nostra vergogna" Chi ha tradito i curdi: L'Espresso incontra Zerocalcare "

“Un regalo da sogno”. Wanda Nara in estasi dopo l’ultimo gesto del suo amore : di Cosa si tratta : Wanda Nara si gode l’estate 2018 con il suo Mauro Icardi. Mentre il marito si allena con l’Inter per la nuova stagione calcistica in arrivo, Wanda si dedica solo ed esclusivamente alla famiglia. Recentemente, proprio con il suo amore, ha colto l’occasione per festeggiare un’importante notizia arrivata direttamente dall’Argentina: l’aborto resta vietato. Nella terra d’origine della Nara, infatti, fatta ...

Di Maio : “Pareggio di bilancio nella Costituzione va superato. L’intervista di Tria? Bisogna vedere Cosa ha detto” : “Credo che siamo l’unico Paese che ha all’interno della propria Costituzione l’equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio, che durante l’intervista a In Onda su La7 ha anticipato che il governo intende mettere in cantiere una modifica della Carta per riportare alla forma originaria ...

Cosa c’è stasera in tv 10 agosto 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 10 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 10 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Non sposate le mie figlie, film diretto da Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Chantal Lauby 23:15 Festival di Castrocaro 2018, evento musicale ...

[L'esclusiva] Il figlio chiede al padre Cosa sia l'obbligo flessibile : la risposta è tagliente e istruttiva : Stavolta la lente dell'estroso vignettista è puntata sulla vicenda che vede protagonista il governo e la ministra della salute Grillo riguardo al problema vaccini. 10 agosto 2018 Diventa fan di ...

Che Cosa ascoltavamo l’estate di 20 anni fa? La playlist nostalgia del 1998 : Era l’estate de «il Pirata» Pantani e della sua magica doppietta che, su due ruote, lo sconsacrava a leggenda dello sport nei più grandi giri del mondo (Giro d’Italia e Tour de France). Quelle caldi notti in cui, per la prima volta, non fu il Festivalbar a catalizzare l’attenzione delle folle, bensì l’Heineken Jammin’ Festival coi 120 mila di Imola alla corte del Blasco. LEGGI ANCHEplaylist delle vacanze: 15 canzoni per i viaggi in ...