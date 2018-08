Cosa c' è davvero scritto nel modulo da cui Salvini ha voluto togliere i genitori 1 e 2

Di Maio : “Toglieremo dalla Costituzione il pareggio di bilancio. L’intervista di Tria? Bisogna vedere Cosa ha detto davvero” : “Credo che siamo l’unico Paese che ha all’interno della propria Costituzione l’equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio, che durante l’intervista a In Onda su La7 ha anticipato che il governo intende mettere in cantiere una modifica della Carta per riportare alla forma originaria ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria : Cosa è successo (davvero) con la foto hot : Una foto hot e tante polemiche: Francesca Barra e Claudio Santamaria sono diventati in queste ore i protagonisti indiscussi di Instagram. L’attore e la giornalista sono sempre più innamorati e non hanno nessuna intenzione di nasconderlo. Per questo hanno deciso di condividere anche sui social la grande passione che li unisce, postando uno scatto decisamente sexy. Nell’immagine, apparsa sul profilo Instagram di Santamaria, i due sono ...

Plusvalenze - Cosa bisogna sapere per capire davvero il calciomercato : ?Da qualche anno a questa parte, quando si guarda un telegiornale sportivo, o si cercano notizie sul mercato della propria squadra del cuore, è diventato sempre più comune imbattersi nella parola “plusvalenza”. La plusvalenza è un concetto economico che si è imposto nel dibattito calcistico a tutti i livelli, sia tra gli addetti ai lavori sia tra i tifosi. Non a caso nei giorni in cui si parla del ...

Meduse : ecco alcuni miti da sfatare e Cosa fare per alleviare davvero il dolore del loro contatto : La lista dei miti sulle Meduse si può definire infinita: dall’idea di urinare sopra le ferite a quella secondo cui stanno conquistando gli oceani, può essere difficile distinguere la verità dall’invenzione. Allen Collins, zoologo della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), spiega esattamente cosa è vero e cosa è falso su queste piccole ma pericolose creature e cosa fare o non fare se si viene sfiorati da una di esse. Esistono ...

Matteo Salvini : 'Cosa penso davvero di Vladimir Putin e della Russia' : Una lunga intervista. A un giornale che non è solito trattarlo coi guanti di velluto. E infatti, Il Foglio incalza a lungo, in una chiacchierata faccia a faccia Matteo Salvini sui suoi rapporti con la ...

“Cosa accade davvero nel Triangolo delle Bermuda”. L’ultima scoperta : L’enigma del Triangolo delle Bermuda potrebbe essere stato risolto. O, almeno, avere una nuova teoria a supporto. Alcuni scienziati della University of Southampton, nel Regno Unito, sono infatti convinti di aver trovato una spiegazione alle ‘misteriose’ sparizioni di alcune navi che sono passate nel tratto di Oceano Atlantico delimitato dai tre vertici del Triangolo formato tra Florida, Porto Rico e le Bermuda. ...

“Potrebbe scoppiare”. Cosa sta succedendo a questo ragazzo di 24 anni. Parenti e amici lanciano l’allarme - ora sono davvero preoccupati : Questa storia è molto, molto particolare. La “passione” per la chirurgia estetica da un po’ di anni a questa parte sta sfuggendo davvero di mano a molti. Soprattutto da quando tramite i social i vip postano continuamente i loro make up e i loro aspetti fisici. Così, ecco che alcuni ragazzi sviluppano delle vere e proprie manie e cercano in tutti i modi di somigliare al loro personaggio famoso preferito. Per non parlare ...

DECRETO DIGNITÀ/ Cosa cambia davvero per contratti e licenziamenti : Il DECRETO DIGNITÀ interviene sui contratti e la somministrazione di lavoro a termine, oltre che sulla disciplina dei licenziamenti. GABRIELE FRANZA ci spiega in che modo(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ Siamo tutti più precari (ma Di Maio non lo sa), di A. RuffoNUMERI/ Boom di disoccupati in arrivo tra complotti, Brexit e negozi chiusi nei festivi, di F. Giubileo

Da Cosa scappano davvero i migranti : (foto: Carlos Gil/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) I migranti non affrontano un viaggio pieno di pericoli per niente. Il mondo da cui provengono è pericoloso e spietato. Combinando il dataset dell’Uppsala Conflict Data Program e del progetto Missing Migrants dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni, il mondo che appare di conseguenza è spietato e spaventoso. I dati di Uppsala e Organizzazione internazionale delle migrazioni ...

Unione europea e massoneria - il dossier segreto : 'Bruxelles ne è piena - Cosa fanno davvero' : L' euro promuove l' economia dei popoli o la strangola? 'L' introduzione dell' Euro si è tradotta nel drammatico impoverimento dei cittadini dei paesi che l' hanno adottato e in vantaggi per chi è ...

Stupro di una donna ubriaca : Cosa dice davvero la sentenza della Cassazione : La suprema corte si è espressa circa il caso di due uomini che nel 2009 hanno abusato di una donna che aveva bevuto troppo

Lavoro e vita privata / Separarli è davvero la Cosa giusta da fare? : Lavoro e vita privata, Separarli è davvero la cosa più giusta che si può fare? Una ricerca Gallup fa emergere nuovi presupposti che potrebbero cambiare il futuro anche del nostor paese.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:19:00 GMT)

Meghan Markle ecco Cosa le manca davvero da quando è Duchessa : Da quando Meghan Markle è diventata la Duchessa di Sussex, sposando Harry, la sua vita è drasticamente cambiata. L’attrice americana ha dovuto imparare a comportarsi come un membro della Royal Family e, con l’aiuto di Samantha “The Panther”, la temibile assistente della Regina Elisabetta, ha studiato l’etichetta reale nei minimi dettagli. Lo scorso 19 maggio tutti gli occhi erano puntati su di lei e Meghan è ...

“Cosa ha infilato nel pene”. 13enne distrutto dal dolore - la scoperta choc dei medici. Quando il ragazzo arriva in ospedale - il personale non riesce a credere ai propri occhi. Lo ha fatto davvero : “Che vuoi fare, sono ragazzi”, quante volte lo abbiamo detto per giustificare le “gesta” dei nostri figli anche quelle che non avevano alcun senso? Ecco. Allora dovete sentire questa storia che è avvenuta in Cina. Un ragazzo di 13 anni di nome Duoduo – lo riporta il Daily Mail– era curioso di fare questa cosa e l’ha fatta. Senza ovviamente pensare alle disastrose conseguenze. Cosa ha fatto di male? Ha infilato il cavo Usb del cellulare ...