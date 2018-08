Corona volta pagina | baci e abbracci con Ludovica Valli

ilgiornale

: Nina Moric e Fabrizio Corona, video struggente. Lei: ‘È la volta buona’ - infoitcultura : Nina Moric e Fabrizio Corona, video struggente. Lei: ‘È la volta buona’ - baejominaj : È la seconda volta che scambio Liam Payne per Fabrizio Corona - LiveSicilia : Il video congiunto: 'E' la volta buona...la famiglia prima di tutto' Guarda foto e video su -

(Di sabato 11 agosto 2018) Chi pensava che Fabriziostesse recuperando la sua storia d'amore con Nina Moric deve assolutamente ricredersi.È vero, i due sono tornati a frequentarsi. Ma solo per il bene del figlio Carlos. Non sono più una coppia, nonostante entrambi sembrano essere single. Sembrano appunto, perché forse Fabrizionon lo è. L'ex re dei paparazzi, infatti, ieri sera è stato pizzicato in discoteca con una ragazza bellissima, nota al mondo dello spettaccolo. Di chi stiamo parlando? Di.I due, infatti, erano insieme in una discoteca e un lettore di Gossip Tv ha registrato un video mentre Fabrizio esiano eano. Un filmato che vale più di mille parole. "Ciao - scrive l'utente alladi Instragram -. Ieri ho avvistato Fabrizioal gazebo bay a Margherita di Savoia, in Puglia, mentre siavano eavano". (Guarda i ...