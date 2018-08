CoopVoce Carta Estate Web e Carta Estate Voce attivabili fino al 31 agosto

Sorpresa CoopVoce : le Carta Estate sono gratis se attivate via app o web : Avete capito bene: potrete beneficiarne senza sborsare un euro per un massimo di tre volte entro il 31 agosto, ammesso che il vostro sì sia telematico L'articolo Sorpresa CoopVoce : le Carta Estate sono gratis se attivate via app o web proviene da TuttoAndroid.

CoopVoce : in vista dell’estate arrivano la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce : CoopVoce ha pensato a una bella sorpresa per i suoi clienti che, in vista dell'Estate, desiderano avere più minuti o GB di internet: grazie a Estate CoopVoce sarà possibile attivare fino al 31 agosto 2018 la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce. Scopriamo insieme di che si tratta! L'articolo CoopVoce: in vista dell’Estate arrivano la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce proviene da TuttoAndroid.