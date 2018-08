Contraccezione | in Italia è ancora un lusso | gratis solo in 4 Regioni nonostante la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 agosto 2018) Ci sono i ginecologi che ordinano per conto dei consultori pacchetti di spirali a prezzi scontati per poi applicarle gratuitamente, o quasi, alle donne che lo richiedono. Oppure direttori di ospedali che offronoo a tariffe agevolate trattamenti dialle pazienti che hanno subito un aborto o che hanno partorito da poco e non vogliono altre gravidanze. Altrivorrebbero fare lo stesso, ma vengono bloccati dalle Asl per mancanza di risorse. Nell’in cui tutti i sistemi anticoncezionali sono a pagamento, lagratuita e accessibile, che dovrebbe essere regolamentata a livello nazionale, dipende sempre più spesso dai singoli enti:, Asl, ospedali, operatori. È il caso della Regione Puglia, che dieci anni fa è stata la prima ad avviare la distribuzionedi contraccettivi nei consultori a determinate categorie di persone, e ...