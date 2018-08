Conte | stiamo cambiando il Paese | a settembre sfide cruciali

Nino Frassica si sposa con Barbara Exignotis : ‘Contentissimo - stiamo decidendo la data’ : “Non abbiamo ancora deciso la data ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo”, parola di Nino Frassica. L’attore e cabarettista messinese è infatti pronto per convolare a nozze con la sua Barbara Exignotis, sua compagna già da dieci anni. Un anno fa il simpatico Nino faceva capolinea in cronaca a causa di un fastidioso malore, oggi invece per un lieto evento: un’ottima inversione di tendenza ...