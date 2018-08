Conte | ' L' Italia ha riconquistato credibilità a livello internazionale'

Il premier Conte agli italiani : 'cambiamento iniziato - presto riforme cruciali : "Non è un esecutivo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni", ha aggiunto. Parla di risultati straordinari sul fronte immigrazione, promette una manovra seria e rigorosa ...

Alitalia - Conte : vogliamo compagnia di bandiera ma vedremo : Teleborsa, - Lavori in corso su Alitalia , con il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e quello del MIT, Danilo Toninelli, che vorrebbero restasse italiana. Dello stesso avviso il ...

Alitalia - Conte frena sul progetto per mantenerla italiana : Roma, 8 ago., askanews, - Brusca frenata del premier Giuseppe Conte al tentativo del ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Danilo Toninelli, di mantenere Alitalia in mani italiane. 'Toninelli ha ...

Appello dei capigruppo di Forza Italia al premier Conte : non tacere sui vaccini : Al direttore - La società civile e le istituzioni rappresentative della Repubblica, a partire dal Parlamento, non possono e non devono essere insensibili di fronte agli appelli che vengono dalla scienza, ma anche dalle madri che hanno a cuore la salute dei loro figli. Anche noi sentiamo tutto il pes

Carlotta Zofkova - la Contessa del nuoto italiano : Carlotta Zofkova Costa de Saint Genix de Beauregard. Il suo nome completo suona così, ma solo da un paio d’anni. Prima era solo Carlotto Zofkova, nazionale azzurra di nuoto, dorsista, figlia di Alena e di un padre che non conosceva. Fino al 2015 quando il padre Jean l’ha riconosciuta e le ha dato anche un titolo nobiliare. La contessa 25enne è ora bronzo europeo nei 100 dorso. Da bambina Carlotta, nata a Lugo nel febbraio del 1993 e cresciuta in ...

Sondaggi Politici/ M5s e Lega - obiettivo 60 per cento : Conte convince gli italiani : Sondaggi Politici: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la "luna di miele" del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie

Migranti - missione Sophia : tutti gli sbarchi in Italia/ Ultime notizie - è il "naufragio" del piano Conte? : Migranti, operazione Sophia: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo

Alessandra Mussolini : 'Tantissimi sContenti in Forza Italia pronti a dire sì ai leghisti' : 'Quando ho visto che Tajani veniva nominato vice presidente di Forza Italia , mi sono detta: 'Va be', è finita l' alleanza con Salvini...''. Alessandra Mussolini da alcuni giorni ha ufficializzato la ...

Dazn attivo da oggi in Italia : come provarlo gratis - dove vederlo e tutti i nuovi Contenuti : ' oggi inizia una nuova era per la trasmissione dello sport in Italia, e si compie un nuovo passo nel nostro viaggio per diventare il maggiore broadcaster sportivo al mondo ' ha commentato James ...

Il finale di Shades of Blue 2 su Italia2 mentre Canale 5 si acContenta delle repliche : anticipazioni 8 agosto : Non c'è fine al mistero che vige intorno a chi prepara i palinsesti delle reti Mediaset e mentre il pubblico di Italia2 si prepara alla messa in onda del finale di Shades of Blue, prevista per la prossima settimana, Canale 5 si accontenta delle repliche. La serie con Jennifer Lopez era attesa proprio per il prime time estivo della rete ammiraglia in prima visione in chiaro ma così non è stato visto che Shades of Blue 2 è stata declassata alla ...

A cosa deve badare l’Italia dopo il positivo incontro Trump-Conte : Il vertice bilaterale che si è tenuto lunedì alla Casa Bianca ha avuto come era facilmente prevedibile un esito positivo. Un successo basato sui tradizionali legami storici e culturali tra i due paesi e sulla volontà di entrambi i governi di sottolineare una forte discontinuità con i predecessori. T

Libia - scontro Italia-Francia : Trump riaccende la sfida/ Asse Conte-Casa Bianca preoccupa Macron : Libia, scontro Italia-Francia: Trump riaccende la sfida, preoccupando l'Unione Europea in vista delle elezioni a Tripoli. Macron teme l'Asse Conte-Casa Bianca per gli affari francesi

Italia-Usa : Berlusconi - da Trump solo cortesia e simpatia per Conte : ... accompagnato però dalla richiesta di attenersi ad alcuni indirizzi della politica americana. Conte ha riscosso simpatia, ma non bisogna confondere la simpatia con l'autorevolezza. Nella sostanza non ...