Conte illustra il bilancio dei due mesi di governo giallo verde | news 11 8

Dl Dignità illustrato a Palazzo Chigi da Conte e Di Maio. Il premier : non siamo contro le imprese : Il ministro Tria: no manovre correttive Intanto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria è andato in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, ...

Conte illustra il piano italiano : via Dublino e responsabilità condivisa : Al mini-vertice il premier propone dieci punti con obiettivi principali il rafforzamento delle frontiere europee ed il superamento del criterio del paese di primo arrivo. Se accettato, sostiene Conte, ...

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

Governo al Senato per la fiducia. Giuseppe Conte illustra il programma : "Sarò il garante del contratto" : "Sento la responsabilità del momento". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra al Senato il programma del suo Governo, chiedendo la fiducia all'Aula di Palazzo Madama forte del sostegno di M5S e Lega. Domani il voto della Camera dei Deputati. Un programma di cambiamento, una vocazione europea. Il premier afferma: "Come noto non ho pregresse esperienze politiche. Sono un cittadino che si è dichiarato disponibile ad ...