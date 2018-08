Conte | ' Il Paese cambia A settembre sfide cruciali e riforme strutturali'

Conte fa il bilancio dei primi mesi di governo : “Stiamo cambiando il Paese - ora riforme fondamentali” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fa il bilancio dei primi due mesi di governo, inviando gli auguri di buone vacanze agli italiani: "Sento di poter dire che stiamo cominciando davvero a cambiare il Paese. A partire da settembre ci aspettano sfide cruciali, una serie di riforme fondamentali".Continua a leggere

Conte : cambiamo il Paese - sfide cruciali : 13.00 "Le cose da fare sono tante,tantissime, ma sento di poter dire che stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese". Così il presidente del Consiglio Conte. "Da settembre ci aspettano sfide importanti,cruciali per rilanciare il Paese. Per farlo abbiamo una serie di riforme strutturali fondamentali",aggiunge. Con il decreto Dignità "combattiamo la precarietà e penalizziamo gli imprenditori" che delocalizzano. All'estero "l' Italia si è ...

Il premier Conte torna nel paese natale : Ferragosto a Volturara Appula per la cittadinanza onoraria : Ci sarà tutto il paese ad attenderlo. E non è un modo di dire, perché a Volturara Appula, centro sull'Appennino dauno in provincia di Foggia, al confine tra Puglia e Molise, sono rimasti in 500. Il 15 ...

Conte : governo lavora davvero per Paese : 23.24 "Approvato il decreto Dignità alla Camera, un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all'azzardo e la semplificazione fiscale". Così su Twitter il presidente del Consiglio, Conte. Il premier si dice poi "orgoglioso di guidare un governo che lavora per cambiare davvero questo Paese".

Conte : con Salini e Foa alla Rai rilanciamo la principale industria culturale del Paese : "Per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte,su Twitter.

Ue - Conte : adesione Italia a euro è irreversibile - Paese solido : Roma, 19 lug., askanews, - 'L'euro per noi è irreversibile'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista al Fatto Quotidiano. Sull'uscita dall'euro, ha assicurato, 'non ...

Conte : fine vitalizi bel segnale a Paese : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "Grande soddisfazione per l'abolizione dei vitalizi. È un bel segnale per il Paese che si aspettava da tanto tempo. Avanti così! #ByeByevitalizi". Così il premier Giuseppe Conte ...

Migranti - Consiglio Ue : Conte “accordo base volontaria”/ Bruxelles : Macron “resta idea Paese primo approdo” : Migranti: Conte, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema Migranti, Emmanuel Macron sottolinea: "centri accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Migranti : Conte - ‘Paese primo arrivo’ va superato - lo ripeterò come mantra : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Va superato anche il criterio del ‘Paese di primo arrivo’, anche questo non è idoneo a gestire i flussi in modo efficace e sostenibile. Va infatti affermato il principio che chi sbarca in Italia (o in qualsiasi altro Paese di primo arrivo) sbarca in Europa. Questo principio lo ripeterò come un mantra”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera ...