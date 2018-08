Conte | Il cambiamento è iniziato | ora sfide cruciali

blogo

(Di sabato 11 agosto 2018) A pochi giorni dalla lunga conferenza stampa in vista della chiusura dei lavori del Parlamento, il Presidente del Consiglio ha deciso oggi di ribadire ancora una volta cosa è stato fatto in questi due primi mesi di governo e lo ha fatto con videomessaggio su Facebook.Prima di elencare i traguardi raggiunti, Giuseppeha voluto sottolineare per l'ennesima volta come il volere e le esigenze dei cittadini sarebbero state rispettate e come continueranno ad esserlo nei prossimi mesi:Oggi vorrei prendermi qualche minuto per fare insieme a voi un bilancio di questi primi due mesi di attività del nostro Governo del. La prima cosa che è cambiata, lasciatemelo dire, è che abbiamo un Governo che ascolta le richieste che arrivano dai cittadini, che sta realizzando il programma tenendo fede agli impegni presi con voi elettori, che mette al centro i vostri interessi e non i ...