Conte | con dl dignità lotta a precarietà | stop imprenditori furbi

Conte - iniziato cambiare - sfide cruciali : Da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia. Per farlo abbiamo una serie di riforme strutturali fondamentali". Lo dice Giuseppe Conte , presidente ...

Conte : risultati storici sui migranti - a settembre sfide cruciali - : Il presidente del Consiglio, in un video postato su Facebook, traccia un bilancio dei primi due mesi del governo Lega-M5s: "Stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese". La manovra non "toccherà ...

Governo - Conte : “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia : “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità” : In un videomessaggio su Facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ha ripercorso i primi due mesi dell’esecutivo. Dalla questione migranti al decreto dignità, dal cosiddetto Air Force Renzi all’approvazione del Milleproroghe. Per poi rilancia re: “Da settembre ci aspettano sfide importanti. Flat tax e redditto di cittadinanza restano le priorità”. L'articolo Governo , Conte : “Ecco i nostri primi due ...

Primo bilancio di Conte : 'è iniziato il cambiamento - fra poco nuove sfide' : "Non è un esecutivo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni", ha aggiunto. Parla di risultati straordinari sul fronte immigrazione, promette una manovra seria e rigorosa ...

"Salvini mollerà Di Maio - il governo dura poco" : Forza Italia e Pd all'attacco - Conte tira dritto : "Durerà poco". "Cadrà in autunno". Da Forza Italia e Pd profezie poco incoraggianti per l'esecutivo legastellato. Ma il...

Giuseppe Conte alla ricerca di Giuseppe Conte : Giuseppe Conte prova a dismettere i panni da professore universitario che lavora in silenzio sui dossier e a ritagliarsi un posto al sole "mediatico" nel suo ruolo, ovvero quello di Presidente del Consiglio. Dopo essersi chiuso nel suo ufficio a Palazzo Chigi, lasciando l'intero palcoscenico ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il premier ha dovuto infatti cedere alla strategia comunicativa del portavoce Rocco Casalino. E far ricredere i ...

Conte : abbiamo ascoltato i cittadini - risultati storici sui migranti : Il governo "ascolta le richieste dei cittadini e mette al centro i vostri interessi e non i propri": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook in cui ha tracciato un bilancio del suo governo, parlando di "risultati storici sui migranti". "Non è un governo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni", ha aggiunto il ...