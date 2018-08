Conte : abbiamo ascoltato i cittadini - risultati storici sui migranti : Il governo "ascolta le richieste dei cittadini e mette al centro i vostri interessi e non i propri": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook in cui ha tracciato un bilancio del suo governo, parlando di "risultati storici sui migranti". "Non è un governo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni", ha aggiunto il ...

Olimpiadi invernali - Malagò : “abbiamo acContentato le richieste del Governo” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della decisione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi invernali “Abbiamo fatto esattamente quello che ci è stato chiesto dal governo. Poi nella vita non ci si deve stupire di niente, ma è evidente che ci siamo attenuti alle indicazioni, a partire dai costi”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sull’appoggio ...

Sgombero camping River - Contestati Salvini E Raggi/ Ultime notizie - i rom : “Abbiamo paura - dove andiamo?” : Sgombero camping River, protesta dei rom nel campo liberato da Raggi e Salvini: Ultime notizie, trovate refurtive e macchine di lusso. Caos per sentenza Corte Ue(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:59:00 GMT)

Giuseppe Conte cancella l'Airbus di Matteo Renzi : 'Un capriccio inutile - quanti soldi abbiamo sprecato' : Giorno dopo giorno, Matteo Renzi e i residui del Renzismo cadono a pezzo. L'ultimo colpo arriva da Giuseppe Conte , il quale riesce a cancellare con un tratto di penna un pezzo di storia , amarissima, ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Cdp : Salvini - con Conte non abbiamo parlato di nomine : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, non ne abbiamo parlato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a Innsbruck, risponde a chi gli domanda se col premier abbia toccato anche l’argomento delle nomine per Cassa depositi e prestiti. L'articolo Cdp: ...

Gli Stati Uniti non cedono sulle sanzioni alla Russia : "Abbiamo detto a Conte che devono restare" : Habemus summit. La visita di John Bolton a Mosca, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, è stata risolutiva e dopo una giornata di consultazioni, per ultimo con Vladimir Putin, il Cremlino ha diffuso l'atteso annuncio: il vertice tra il leader americano e quello russo si farà. Per i dettagli però - dove e quando - bisognerà aspettare domani. Lo zar nel mentre si augura che questo possa essere l'inizio ...

Giuseppe Conte - confidenza ai suoi : 'In Europa ce li abbiamo tutti contro' : Matteo Salvini è il bersaglio dell'Europa e Giuseppe Conte , al vertice europeo sugli immigrati viene messo con le spalle al muro: 'Ci sono populisti che soffiano sul fuoco, ministri dell'Interno che ...

Conte : torno soddisfatto da Bruxelles - abbiamo dato giusta la direzione al dibattito sui migranti : 'Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al ...

Conte : riforma Dublino - abbiamo proposta : 16.18 "Con Macron abbiamo condiviso l'idea di lavorare insieme sulle principali sfide dell'Europa", dice il premier Conte al termine dell'incontro con il presidente francese Macron. "Il regolamento di Dublino deve cambiare.L'Italia sta preparando una proposta da condividere con gli altri partner", dice Conte.Occorre creare "centri europei nei Paesi di partenza e transito per velocizzare l'identificazione dei migranti" e "va rivisto il concetto ...

G7 - Conte : su dazi e commercio abbiamo raggiunto accordo : Charlevoix , Canada, , 9 giu. , askanews, 'Ieri ci sono state dichiarazioni molto conflittuali, si è discusso di mercati, dazi, tariffe, barriere. Posso anticipare che è stato raggiunto un accordo'. ...

Calcio femminile - l’Italia si qualifica ai Mondiali 2019. Bertolini : “Troppo Contenta”. Bonansea e Girelli : “Un sogno - abbiamo un grande cuore” : Missione compiuta, l’impresa si è concretizzata: l’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Dopo 20 anni di assenza, le azzurre tornano a disputare la rassegna iridata e il prossimo anno saranno assolute protagoniste in Francia. La nostra Nazionale ha concretizzato l’impresa sconfiggendo il Portogallo per 3-0 e infilando così la settima vittoria su sette partite giocate nel girone di qualificazione: un ...

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...