Concerto all' alba sul Molo Audace

Goran Bregovic alla notte bianca di Guardiagrele - tra musica - Concerto ed eventi enogastronomici : Il concerto gratuito di mezzanotte di Goran Bregovic, in Largo Garibaldi, sarà l'evento principale della notte bianca di Guardiagrele, in programma nel borgo il 14 agosto dalle 20 con spettacoli e ...

Romina lancia un messaggio alla Lecciso durante il Concerto con Al Bano a Rimini : “More dharma, less drama”: è questo il messaggio lanciato da Romina Power durante il concerto di Rimini con Al Bano Carrisi. Parole che sembrano riferite a Loredana Lecciso e alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna del cantante di Cellino San Marco. Nei giorni scorsi infatti si era parlato molto dell’appello lanciato dalla showgirl pugliese, preoccupata per le condizioni di salute di Al Bano. Secondo fonti ...

Gran Concerto di Ferragosto e recital pianistico di Gianluca Fronda. Il cartellone estivo di Amalfi apre alla musica strumentale : Accanto alle cover, il musicista , Amalfitano di nascita ma diventato con la sua musica cittadino del mondo, eseguirà alcuni brani da lui composti nel corso della sua carriera, che dall'Antica ...

Andrea Delogu/ “A 13 anni ho presentato il Concerto di Cristina D’Avena - da allora amo questo lavoro” : L'autunno di Andrea Delogu sarà ricco di impegni. Per lei quattro programmi da condurre, ma il suo amore per questo mestiere è infinito. La prima volta su un palco, per Cristina D'Avena(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:57:00 GMT)

Il 14 agosto in Valle Bronda a Brondello si svolgerà il suggestivo Concerto Notturno dei Mille Lumini : Il Voxonus Festival 2018 si conferma una rassegna sempre più apprezzata e seguita dagli appassionati di musica barocca come hanno dimostrato i vari e affollatissimi concerti svolti finora. Terminata l'...

MARIO BIONDI / Video - sul palco di Lecce dopo la soddisfazione per il Concerto all'O2 di Londra (Battiti Live) : MARIO BIONDI si esibirà questa sera a Lecce, in occasione del Battiti Live. L'artista italiano è noto e amato anche all'estero dove i mesi scorsi ha dato vita ad una positiva tournee.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:40:00 GMT)

Anna Oxa annulla il Concerto per problemi di salute. Ecco cosa sta accadendo all'artista - : In merito a questi due appuntamenti non ci sono state precisazioni e al momento resta sicuramente incerta la fattibilità degli spettacoli della cantante originaria di Bari, almeno fino a nuovo ordine ...

JOAN BAEZ - Concerto A CARACALLA/ Video - Gianni Morandi a sorpresa sul palco : "È una grande emozione per me" : JOAN BAEZ, CONCERTO a CARACALLA per il saluto ai fan italiani prima del ritiro dalle scene: a sorpresa, sul palco, arriva Gianni Morandi per un incontro dopo 50 anni.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:15:00 GMT)

Germania - anziani fuggono dall'ospizio per andare al mega Concerto heavy metal : Germania, i due nonni rintracciati alle tre di notte dalla polizia al festival più grande del mondo. "Non vogliamo tornare", scortati dagli agenti nelle loro camere

Halsey si prepara al Concerto ballando un twerking mozzafiato : Ecco il video direttamente dal backstage The post Halsey si prepara al concerto ballando un twerking mozzafiato appeared first on News Mtv Italia.

Calcutta in Concerto all’Arena di Verona : sarà questa la scaletta? : STASERA The post Calcutta in concerto all’Arena di Verona: sarà questa la scaletta? appeared first on News Mtv Italia.

Jovanotti al RisorgiMarche - in migliaia al Concerto : l'immagine dall'alto è incredibile : Il cantante romano si è esibito gratuitamente in chiusura della manifestazione ideata da Neri Marcorè a favore delle...

