Col nostro debito il rischio contagio è elevato

La Serie A negli Usa : Diritti tv - che Colpaccio : il nostro calcio ora vale : Chiamatelo pure effetto Cristiano Ronaldo. La Serie A conquista gli Usa, dove Espn+ si aggiudica 340 partite del prossimo campionato. Si tratta della nuova piattaforma internet a pagamento sviluppata ...

Ferragni e Fedez : “Niente regali per il nostro matrimonio - ma una racColta fondi per aiutare i nostri fan” : Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a breve e in un video pubblicato su Instagram i due hanno lanciato una sorta di appello: “Non vogliamo regali per il nostro matrimonio. Abbiamo pensato a una raccolta fondi per aiutare uno o più dei nostri fan. Segnalateci via mail le cause che li riguardano e selezioneremo le più meritevoli“. L'articolo Ferragni e Fedez: “Niente regali per il nostro matrimonio, ma una raccolta fondi per ...

Calcio : spettaColo più seguito nel nostro Paese - : La lirica è la più vivace, +8,68% anche nel numero di spettacoli, Bene le mostre e i concerti di musica leggera , +3,19% gli ingressi, +10,16% la spesa al botteghino, +9,17% volume d'affari, . Ma ...

Eclissi totale di Luna - sarà la più lunga del seColo : il nostro satellite diventerà rosso per 103 minuti : La Luna si tingerà di rosso l’ultimo venerdì di luglio per 103 minuti e sarà l’Eclissi totale più lunga del secolo. Il 27 luglio la Terra si troverà tra il Sole e la Luna e proietterà sul satellite un cono d’ombra. Man mano che scenderà l’oscurità sarà possibile osservare l’ombra che avanzerà sul disco Lunare dove l’est è libero. La fase di totalità sarà tra le 21.30 e le 23.13, mentre il massimo dell’Eclissi è previsto alle 22.22. Lo spettacolo ...

Tg La7 - la sigla non finisce più. Poi arriva Mentana : “Scusate - Colpa mia. Ma ci sono cose più importanti del nostro ritardo” : Il telegiornale di La7, in onda ieri sera, lunedì 23 luglio, si è aperto con una sigla insolitamente lunga. Prima del collegamento in studio, sono trascorsi due minuti. Poi è arrivato il direttore, Enrico Mentana: “Scusate il ritardo, la colpa è sostanzialmente mia. Ma ci sono cose successe oggi più importanti del nostro ritardo” ha detto. L'articolo Tg La7, la sigla non finisce più. Poi arriva Mentana: “Scusate, colpa mia. Ma ...

CUNEO/ Coldiretti : "Con il No al Ceta difendiamo il nostro patrimonio agroalimentare" : Con la bocciatura del Ceta, il Governo intende difendere gli interessi e l'economia del Paese. Per tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale contro un accordo sbagliato e pericoloso per l'...

I pensionati ribelli : «Via i profughi dal nostro cirColo» : BOLOGNA - Aiutiamoli. Ma nella parrocchia del vicino. Letteralmente. La cosidetta «pancia» del Paese è qui, nel salone del Centro sociale della Croce del Biacco, una struttura moderna , con tanto di ...

LIBIA - BRUCIA IL TRIColORE DELL'ITALIA/ Haftar contro il nostro paese : Trenta pronto ad incontrarlo : LIBIA, BRUCIA il TRICOLORE DELL'ITALIA: Haftar contro il nostro paese. Una jihad pronta? Preoccupazione e grande paura per questo evento con il rischio di pesanti conseguenze(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Unione europea - ‘il nostro sistema sta fallendo’. AsColtate le parole di Jeremy Corbyn - svegliatevi! : A che punto è la notte? E, soprattutto quando è iniziata? La domanda alla sentinella addormentata risuona forte in queste settimane in cui sembra che i barbari siano entrati in città senza che nessuno se ne accorgesse. Quanto lungo è stato il nostro sonno per non vederli arrivare, quanto profondo per non accorgerci che gli schiavi erano in catene anche prima, che la città pullulava di complici pronti ad accorrere alle porte, che Laocoonte ...

Morbillo in Gran Bretagna - è emergenza/ La Colpa è dell'Italia? Crollo del turismo nel nostro paese? : emergenza Morbillo in Gran Bretagna, la colpa è dell'Italia? L'attacco del Times a Lega e Movimento Cinque Stelle. L'aumento dei casi è legato dalla politica no-vax del nostro paese?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Liam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati - l’annuncio su Twitter : “Bear è il nostro mondo” : Liam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati. L'annuncio ufficiale ha raggiunto Twitter nelle scorse ore per tranquillizzare i fan a proposito della loro separazione. La coppia ha dichiarato di volersi ancora bene e di voler pensare, innanzitutto, al bene del piccolo Bear, il figlio avuto lo scorso anno. Bear ha visto la luce a marzo del 2017 e oggi ha un anno e pochi mesi. Come già noto e riportato da diversi siti web nelle scorse settimane, ...

Argentina - Sampaoli : 'Messi il nostro faro - giocheremo Col Coltello fra i denti' : ROMA - 'Credo che la mia Argentina abbia tanta forza d'animo, che ci permetterà di affrontare questa partita con lo spirito giusto, e con decisione. Siamo una squadra che ha un cuore grande, e ...