Cocaina nel rum | smantellato traffico

Hashish nel pensile e Cocaina nel salvadanaio : preso 27enne nel Napoletano : I Carabinieri della Tenenza di Sant'Antimo hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Benedetto d'Agostino, detto Benny', un 27enne del luogo già noto e in atto sottoposto agli ...

Roma : Nascondeva mezzo chilo di Cocaina nel succo di frutta - arrestata : Roma – Nel corso di un’attivita’ di controllo lungo la via Tiburtina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato una donna 52enne di Santo Domingo trovata in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. I Carabinieri hanno notato la donna che, dopo esser scesa da un autobus di linea proveniente dalla Polonia, ha iniziato a girovagare nell’area, molto guardinga. Fermata per un ...

'Nascondeva Cocaina nelle cassette elettriche' - convalidato l'arresto : Incidente sulla statale 115, ferita una famiglia: 45enne in pericolo di vita 3 L'incidente sulla statale 115, si aggravano anche madre e figlia: trasferite 4 L'incidente sulla statale 115, muore dopo ...

Gira Cocaina nella Vercelli dei vip : si spacciano anche 30 dosi ogni notte : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Gira cocaina nella Vercelli dei ...

Dennis Quaid : "La Cocaina era dappertutto - anche nel budget dei film" : Dennis Quaid, l'attore americano 64enne, protagonista di numerosi film, dallo Squalo 3 fino a Kin, la pellicola in uscita a fine agosto, passando per Genitori in Trappola e The day after tomorrow, ha parlato di sé in un'intervista a Today. Al centro del suo racconto, il rapporto con la cocaina e quello con la sua ex moglie Meg Ryan.Era entrato nel mondo della cocaina appena arrivato a Hollywood, dato che lì "era dappertutto, persino nei budget ...

Cocaina tra i cavalli - blitz dei carabinieri nel maneggio : un arresto | Foto : Carrara - Le alture della località Bonascola, frazione di Carrara, sono state lo scenario dove hanno operato i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Carrara. Tra i filari delle vigne e i ...

Fiumi di Cocaina nel Bronx di Napoli - sgominate due organizzazioni criminali : I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di stupefacenti emesse ...

Roma : Cocaina nascosta nello shampoo - 9 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Roma, hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari. Tale ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. E ha come oggetto 9 persone (4 in carcere e 5 ai domiciliari). Gli viene contestato è il delitto di traffico ...

Droga - “c’è troppa Cocaina nella acque dei fiumi - a rischio l’anguilla europea” : C’è troppa cocaina nelle acque dei fiumi, soprattutto quelli vicino alle grandi città. E a farne le spese sono i pesci, “Drogati” dalla presenza della sostanza e a rischio sopravvivenza. Le più esposte a questa minaccia, spiegano gli scienziati, sono le anguille, perché già in pericolo di estinzione e dalle carni molto grasse, un fattore che favorisce l’accumulazione della Droga. Ad affermarlo è uno studio coordinato da ...

Melzo - Sara Luciani non è annegata nel canale/ Milano ultime notizie : ipotesi in campo e il ‘mistero’ Cocaina : Melzo, Sara Luciani non è morta annegata, i primi risultati dell’autopsia: una vicenda dai molti lati oscuri. Dopo i primi accertamenti autoptici, é esclusa la morte per annegamento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:30:00 GMT)

Sotterrava la Cocaina nel sottobosco - arrestato : VETRALLA I carabinieri della stazione di Vetralla, a seguito di articolate investigazioni ,e dopo ore di appostamenti, hanno fermato un uomo del posto di circa 40 anni, dopo avere aspettato che si ...

Cocaina e videosorveglianza nel basso : arrestato 47enne : Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante hanno arrestato Pietro Ramaglia, 47enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, dopo una meticolosa ...

Cocaina nella bambola : fermata coppia di anziani : A detta di chi li conosceva bene erano una coppia di insospettabili pensionati, dai modi gentili ed affabili. Ed invece nascondevano un terribile segreto, 60 grammi di Cocaina sapientemente occultati dentro ad una bambola.Gli agenti di polizia del commissariato di Civitavecchia, guidati da Nicola Regna, al termine di indagini molto complesse sono infine arrivati alla coppia di anziani nella giornata di ieri, quando al termine di una ...