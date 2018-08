Ciclista alle Cascine rapinato del telefono rincorre il ladro e si azzuffano sul prato

Chi è Annemiek van Vleuten - la bellissima Ciclista olandese che ha fatto un’impresa leggendaria sullo Zoncolan e oggi si prende il Giro Rosa 2018 [GALLERY] : La straordinaria impresa sullo Zoncolan di Annemiek van Vleuten , regina del Giro Rosa 2018 : dalla caduta di incubo a Rio de Janeiro al fantastico successo in Italia Annemiek van Vleuten è una ciclista olandese di 35 anni plurivincitrice internazionale: nel 2016 durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso per una brutta caduta in cui ha rischiato la vita. Era lanciata verso la vittoria della medaglia ...

FOR.BICY® – Equipaggiamenti per il Ciclista smart [GALLERY] : Si chiama FOR.BICY® e porta una vera e propria rivoluzione nell’universo della mobilità su due ruote: soluzioni innovative, comfort e stile il DNA del nuovo brand di Trerè Innovation FOR.BICY® propone soluzioni innovative e brevettate pensate per rispondere alle necessità delle migliaia di persone che ogni giorno scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto. Gli Equipaggiamenti FOR.BICY® sono studiati e realizzati per una comunità di utenti ...