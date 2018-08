Ciclismo | Vincenzo Nibali correrà la Vuelta a España! Recupero lampo dello Squalo | tappa

Ciclismo - Damiano Caruso correrà per la Bahrain Merida : sarà compagno di Vincenzo Nibali : Altro acquisto importante per la Bahrain Merida che si rafforza assicurandosi le prestazioni di Damiano Caruso. Il siciliano lascerà la BMC dopo quattro stagioni e si accaserà nel club mediorientale per cui hai firmato un biennale. Il 30 enne, noto nel gruppo per le sue doti di passista-scalatore e per l’estrema disponibilità, è reduce dal ventesimo posto al Tour de France dopo l’undicesimo dell’anno scorso. Nel suo palmares ...

Ciclismo - come sta Vincenzo Nibali? Parla il medico : “Ha fatto giretti in bici - la strada della Vuelta è percorribile” : Vincenzo Nibali prosegue nell’attività di recupero dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Lo Squalo, che pochi giorni fa era già tornato sui rulli con l’obiettivo di essere al via della Vuelta di Spagna, ieri si è recato nello studio del dottor Carlo Guardascione che gli ha tolto i quattro punti di sutura, segno dell’intervento chirurgico della scorsa settimana. Prime sensazioni positive per il siciliano come ha ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali più forte del dolore : lo Squalo è già tornato ad allenarsi in strada : la FOTO : Il corridore della Bahrain-Merida è stato incrociato da un fan mentre si allenava sulle strade della sua Sicilia, Nibali corre veloce verso il rientro Vincenzo Nibali non perde tempo, il corridore della Bahrain-Merida è infatti già tornato in strada dopo l’operazione di qualche giorno fa, resasi necessaria per ridurre la frattura alla decima vertebra rimediata al Tour de France. Primi allenamenti per lo Squalo in vista di Vuelta e ...

Ciclismo : Vincenzo Nibali - ottimismo in vista dei Mondiali di Innsbruck : Quindici giorni dopo l’incredibile incidente sull’Alpe d’Huez [VIDEO] Vincenzo Nibali è pronto a rimettersi a pedalare. L’operazione a cui si è sottoposto nei giorni scorsi sta permettendo al fuoriclasse siciliano di accelerare la ripresa e guardare con ottimismo agli appuntamenti dell’ultima parte della stagione, Mondiali in primis. Nibali sta riprendendo ad allenarsi sui rulli, un primo passo da cui valutare poi il momento in cui passare alla ...

Ciclismo - l’operazione è già alle spalle : Vincenzo Nibali oggi torna ad allenarsi : Il corridore della Bahrain Merida è pronto a tornare sui rulli dopo l’intervento di vertebroplastica dello scorso martedì Il recupero di Vincenzo Nibali prosegue senza sosta, il corridore della Bahrain-Merida è pronto a tornare già ad allenarsi dopo l’intervento di vertebroplastica subito lo scorso martedì, in seguito alla caduta che lo ha visto protagonista al Tour de France. Prima gli esercizi in vasca per riacquisire ...

Ciclismo - recupero lampo per Vincenzo Nibali! Lo Squalo pedala sui rulli - Vuelta più vicina : Procede spedito il recupero di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è sottoposto martedì scorso ad un’operazione definita vertebro-plastica percutanea. L’intervento ha fatto sì che venisse iniettato del ‘cemento’ nella vertebra fratturata al Tour de France, di modo da consentirle di sopportare carichi di lavoro sempre più importanti. Se l’obiettivo era quello di accelerare i tempi, di sicuro il capitano della ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali piange la scomparsa del nonno paterno. Aveva preso il suo nome : Vincenzo Nibali piange la scomparsa dell’amato nonno paterno da cui Aveva preso anche il nome di battesimo. Lo Squalo, che un paio di giorni fa si era operato alla decima vertebra toracica dopo l’incidente al Tour de France, era molto legato a questa figura, ricordato da tutti come una persona molto umile, un gran lavoratore dalla grande moralità. Negli anni ’30 era andato in Australia per cercare fortuna, era tornato poi in ...

Ciclismo - lutto in casa Nibali : lo Squalo piange la scomparsa di nonno Vincenzo : Una notizia davvero dolorosa quella che ha raggiunto oggi Vincenzo Nibali, venuto a sapere della scomparsa del caro nonno Giornata triste per Vincenzo Nibali e per tutta la sua famiglia, oggi infatti è venuto a mancare nonno Vincenzo, figura importantissima nella vita del corridore siciliano. Una notizia dolorosa per lo Squalo e per il fratello Antonio, riuscito poche settimane fa a centrare la prima vittoria tra i pro’ al Giro ...

Ciclismo - parla il medico che ha operato Vincenzo Nibali : “ha rischiato la paralisi delle gambe” : Il professor Broggi ha operato nella giornata di ieri Vincenzo Nibali, svelando come lo Squalo ha rischiato la paralisi alle gambe Intervento perfettamente riuscito per Vincenzo Nibali, operato ieri alla Clinica La Madonnina di Milano per ridurre la frattura composta della decima vertebra toracica. Un lungo riposo dopo un’ora di operazione, svolta dal professor Giovanni Broggi, un luminare nel campo della neurochirurgia, che ha ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali è stato operato alla vertebra. Domani sarà dimesso - obiettivo Vuelta : Sarebbe terminata, secondo quanto scritto da tuttobiciweb.it l’operazione cui si è sottoposto Vincenzo Nibali. Ricordiamo che sono passati dieci giorni dall’incidente avvenuto durante l’ascesa all’Alpe d’Huez, dove lo Squalo era caduto impigliandosi nella cinghia della macchina fotografica di uno spettatore e riportando così la frattura composta della decima vertebra toracica. L’operazione sarebbe stata ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si opera alla vertebra in settimana. È corsa contro il tempo per la Vuelta : In questi giorni (non oggi come annunciato in precedenza, ma più probabilmente tra domani e mercoledì come riporta il Corriere dello Sport) Vincenzo Nibali si sottoporrà a un intervento chirurgico per guarire la frattura composta alla decima vertebra toracica. L’infortunio rimediato al Tour de France dopo la caduta sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso esagitato ha costretto lo Squalo ad andare sotto i ferri per cercare un ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincenzo Nibali rischia il Mondiale. Deve recuperare in due settimane e fare la Vuelta” : Vincenzo Nibali sta affrontando un momento molto difficile dopo la rottura di una vertebra che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France proprio sul più bello. Lo Squalo era in grandissima forma, era in piena lotta per la maglia gialla e stava sognando sull’Alpe d’Huez prima della caduta provocata da un tifoso. Uno stop doloroso che complicata la marcia di avvicinamento del siciliano alla Vuelta di Spagna e soprattutto al ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Programmi invariati - Vincenzo Nibali farà Vuelta e Mondiali” : Una buona notizia, finalmente, per Vincenzo Nibali. Paolo Slongo, direttore sportivo della Bahrain Merida, ha dichiarato ai microfoni della RAI che il programma estivo-autunnale dello Squalo non dovrebbe subire variazioni, nonostante la frattura di una vertebra costata il ritiro dal Tour de France: “Resta tutto invariato, il dottore ci ha detto che dopo 15 giorni di riposo Vincenzo potrà tornare in bicicletta. Quindi faremo Vuelta e ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “La Sky ha il budget più alto - è normale che corrano così. Ciclismo come la F1” : Ha decisamente vinto la noia nella prima tappa alpina (decima) del Tour de France 2018. La stage di ieri, che da Annecy portava il plotone a Le-Grand Bornand (158,5 km), ha deluso le attese ed al di là della splendida azione del Francese Julian Alaphilippe tra gli uomini di classifica ha prevalso il tatticismo. Per Vincenzo Nibali, risalito in classifica generale al nono posto, l’analisi della corsa è semplice: “Scattare era ...