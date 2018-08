Ciclismo | Europei 2018 | sfida aperta per la maglia continentale Peter Sagan favorito

Ciclismo - Europei Bmx : il via alle qualifiche : Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei di Bmx e gli azzurri convocati Il Glasgow BMX Centre sarà il palcoscenico delle prove di BMX di questi Campionati Europei di Glasgow, in programma oggi e domani. Una rassegna continentale che vedrà in azione quasi tutti gli atleti più forti del circuito e si preannuncia davvero spettacolare. Si parte oggi con le prove di qualificazione, mentre domani andranno in scena le batterie del ...

Ciclismo - Europei 2018 : Mark Cavendish assente per problemi fisici : Una stagione davvero da dimenticare per Mark Cavendish, che sarà costretto a saltare la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). Il velocista britannico ha dovuto dare forfeit per i problemi fisici che si porta dietro da inizio anno, quando cadde in successione all’Abu Dhabi Tour, alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-San Remo. Dopo aver detto addio al Tour de France per essere uscito fuori tempo massimo ...

Ciclismo - Europei 2018 : il percorso della prova in linea maschile. Favoriti i velocisti : Tutto pronto per il grande evento di domenica: a Glasgow (Scozia) si corre la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada al maschile. Si assegna dunque la maglia di campione continentale: riconoscimento importante, visto che verrà vestita dal campione per tutta la prossima stagione. Favoriti, almeno sulla carta, i velocisti: il percorso infatti non è particolarmente duro e dovrebbe vedere all’arrivo una volata (piuttosto ...

Campionati Europei Ciclismo 2018 – Ellen Van Dijk vince la crono individuale - solo sesta Elisa Longo Borghini : L’azzurra non riesce a classificarsi nelle posizioni di vertice, l’oro va all’olandese Van Dijk che precede la connazionale van der Breggen e la tedesca Worrack Ellen Van Dijk conquista la medaglia d’oro nella cronometro individuale ai Campionati Europei di Ciclismo in corso a Glasgow. L’olandese completa i 30 km della prova in 41’39” precedendo di 2″ la connazionale Anna van der Breggen e di ...

Ciclismo - Europei 2018 : Victor Campenaerts si conferma campione per centesimi. Filippo Ganna 12mo : Un anno dopo Victor Campenaerts si conferma campione d’Europa della cronometro per quanto riguarda il Ciclismo su strada. In quel di Glasgow il corridore belga parte con i favori del pronostico e riesce a mantenere il titolo al termine di una prova davvero entusiasmante, vinta per pochissimi centesimi ai danni dell’iberico Jonathan Castroviejo. È proprio il colpo di reni a risultare decisivo sul traguardo della capitale ...

LIVE Ciclismo - Europei 2018 in DIRETTA : cronometro maschile. Kung e Campenaerts favoriti - Ganna ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara per quanto riguarda il Ciclismo su strada al maschile agli Europei di Glasgow: va in scena oggi la cronometro individuale di 45,7 chilometri. Assenti i grandi protagonisti della specialità (da Tom Dumoulin passando per Geraint Thomas), il pronostico sarà davvero aperto a un folto gruppo di atleti: il campione in carica Victor Campenaerts vuole ripetersi, ma dovrà stare attento dagli ...

Ciclismo - Europei 2018 : doppietta olandese nella cronometro femminile. Terzo titolo per Ellen van Dijk - battuta Anna van der Breggen : L’olandese Ellen van Dijk rispetta il pronostico e conquista la medaglia d’oro nella cronometro femminile degli Europei di Ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). La 31enne di Harmelen ha fatto valere tutta la sua classe sulle strade scozzesi, laureandosi per il Terzo anno consecutivo campionessa europea in questa specialità. Olanda che sale anche sul secondo gradino del podio con Anna van der Breggen, mentre il bronzo va alla tedesca ...

Ciclismo - Europei 2018 : cronometro maschile. La startlist e i pettorali di partenza. Orari e programma : Scatta il programma degli Europei di Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini: va in scena oggi infatti la cronometro al maschile in quel di Glasgow. 45,7 chilometri per decretare chi porterà per l’intera stagione la maglia del Vecchio Continente. startlist di livello, gara molto incerta: difficile esporsi su un possibile favorito. L’Italia schiera al via la coppia formata da Filippo Ganna e Moreno Moser. startlist 13:00 34 ...

Ciclismo su pista – Europei 2018 : bilancio positivo per gli azzurri - verso Tokyo con il passo giusto : Si è concluso l’Europeo con un bilancio più che positivo per il nostro movimento: l’Italia è quinta nel medagliere complessivo conquistando importanti punti nelle discipline olimpiche. Nell’ultimo giorno da segnalare il quinto posto di Paternoster e Confalonieri nell’Americana L’ultima giornata dei Campionati Europei di pista regala poche soddisfazioni alle Nazionali di Marco Villa e Dino Salvoldi, ma questo non ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i risultati dell’ultima giornata. Italia quinta nella madison femminile : Cala il sipario sugli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Nell’ultima giornata di gare al Sir Chris Hoy Velodrome, l’Italia non conquista ulteriori medaglie e chiude così con un bottino di due ori, due argenti e un bronzo. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. nella madison la coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri chiude al quinto posto. Le nostre portacolori hanno fatto punti in ...

Ciclismo – Europei di Mountain Bike : la svizzera Neff vince il titolo nel Cross Country - ottava Eva Lechner : L’atleta azzurra non riesce ad andare oltre l’ottava posizione in una gara dominata dalla svizzera Neff, che si laurea così campionessa europea E’ la svizzera Jolanda Neff ad aggiudicarsi il titolo europeo nella prova femminile Cross Country, in questi Campionati Europei multisport in scena a Glasgow. La 25enne di Thal, già campionessa del mondo in carica, si ripete sul tracciato continentale e conquista la terza medaglia ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : quinta piazza per le azzurre nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

Ciclismo - Europei 2018 : cronometro femminile. Programma - orari e tv : Domani (mercoledì 8 agosto) si svolgerà la cronometro femminile degli Europei di Ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). La prova contro il tempo si svolgerà su un percorso di 32 km attorno alla città scozzese con l’olandese Ellen van Dijk che punta al tris. Per l’Italia saranno Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli ad andare a caccia delle medaglie. Gli Europei di Ciclismo saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in ...