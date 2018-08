Choc in Campania | uccide la consorte e poi si suicida I corpi trovati da moglie del

Choc in Campania : si appoggia a un lampioncino - venticinquenne muore fulminato : Tragedia a Santa Maria Capua Vetere, dove un ragazzo di 25 anni, Giovanni Cepparulo, è morto fulminato dopo aver toccato un circuito elettrico che fuoriusciva probabilmente da un palo della...

Sequestrato e torturato in casa per 15mila euro : Choc in Campania : Scene da Arancia Meccanica, il celebre film di Kubrick, nella notte tra mercoledì e giovedì in una villetta alla periferia di Trentola Ducenta, con il proprietario picchiato e derubato del contenuto ...

Choc in Campania - pastore morto in casa : scontava una condanna per abusi sessuali. Prende corpo l'ipotesi omicidio : Lo hanno ritrovato morto, senza vita, all?interno della sua abitazione in contrada Serra a Frasso Telesino a pochi chilometri dal centro abitato del piccolo comune che sorge alle porte della...

Campania Choc - pacco bomba arriva a collaboratore del sindaco ed esplode : può perdere le mani : Un pacco bomba è stato recapitato a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, a casa di Giampiero Delli Bovi (nella foto), avvocato di 29 anni e collaboratore stretto del nuovo...

Campania Choc - pacco bomba arriva a collaboratore del sindaco ed esplode : grave in ospedale : Delli Bovi non è impegnato in politica, ma è presidente del Forum dei Giovani di Montecorvino Rovella. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Non si ha ancora idea del movente.

