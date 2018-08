Chievo | il club replica al Crotone | «Agito sempre del rispetto della legge»

Chievo - nuovo deferimento : ecco cosa rischia il club di Campedelli : Il Chievo ha tirato un sospiro di sollievo dopo la sentenza per il caso plusvalenze fittizie ma adesso è stato deferito nuovamente. Il procuratore federale e il procuratore federale aggiunto, “espletata l’attivita’ istruttoria in sede disciplinare, esaminati gli atti del procedimento, a seguito della decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata con C.U. n. 10/TFN del 25 luglio 2018) con la quale ha, tra ...

Chievo - nuovi deferimenti per il club e per il presidente Campedelli : coinvolti anche altri dirigenti : Il club gialloblu e il suo presidente sono stati deferiti dalla Procura federale della Figc al Tribunale Nazionale La Procura federale della Figc ha nuovamente deferito al Tribunale federale nazionale il Chievo e il presidente Luca Campedelli per il processo bis sulle presunte plusvalenze fittizie. Nel primo procedimento era stata dichiarata l’improcedibilità del club e dei suoi dirigenti, con la restituzione degli atti alla procura ...

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

Caso Chievo Verona - “improcedibilità” nei confronti del club per il caso delle plusvalenze fittizie : la situazione : Chievo Verona, il processo per le plusvalenze fittizie si chiude in un nulla di fatto a causa dell’improcedibilità nei confronti del club: la palla passa alla Procura Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del Chievo Verona per il caso delle plusvalenze fittizie. Gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Il motivo è legato alla ...

