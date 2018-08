Chemsex | cos’è l’uso di droghe per migliorare le prestazioni sessuali

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 agosto 2018) di Gianluca Failla Lo scorso marzo ho partecipato a Berlino alla seconda conferenza europea su un fenomeno che, partito da Londra e Berlino, si sta diffondendo a macchia d’olio in Europa. Ritengo sia opportuno parlare di questo nuovo fenomeno al fine di poterlo comprendere in maniera più efficace. Come Hiv prevention coordinator per una grande charity inglese, seguo la questione in particolare per la sua diffusione nella comunità Msm, ovvero degli uomini che fanno sesso con uomini. Questo non significa che il fenomeno coinvolga solo questa comunità, né che quanto sto per scrivere non sia d’interesse per persone di altri orientamentie identità di genere, che potranno comunque trovare risposta ad alcune delle loro domande in questo breve articolo. Il terminesi riferisce aldiper facilitare il sesso ed aumentarne la durata.è distinto dall’uso ...