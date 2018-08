Cesare De Michelis | l' editore buono che amava guardare le stelle dopo averle create

huffingtonpost

: Ci ha lasciato Cesare De Michelis, editore libero e visionario. Il suo sguardo coraggioso e la sua capacità di colt… - AndreaRomano9 : Ci ha lasciato Cesare De Michelis, editore libero e visionario. Il suo sguardo coraggioso e la sua capacità di colt… - lucfontana : Addio a Cesare De Michelis, editore eccezionale e studioso raffinato - Radio3tweet : Ci ha lasciato l'editore Cesare De Michelis: lo ricordiamo attraverso le sue stesse parole, una conversazione con… -

(Di sabato 11 agosto 2018) (L'Deritratto nella sua casa veneziana lo scorso marzo da Giuseppe Fantasia)"Sono più di centomila, divisi per autori e argomenti. A volte non trovo quello o quelli che mi servono, ma non c'è problema perché se li ho letti, sono nella mia testa". Era ossessionato dai libriDe, andatosene via per sempre ieri mentre era in vacanza a Cortina con sua moglie Emanuela. Fu proprio lei a invitarmi, lo scorso marzo, a casa loro a Venezia, anche se già tante volte ci eravamo incontrati in pubblico - dal Premio Strega al Teatro La Fenice (di cui lui fu consigliere), dal Salone del Libro di Torino a Pordenone Legge - come in privato - a Roma con Giuliano e Anselma Ferrara o nella sua Venezia, all'Harry's Bar.La sua casa, nascosta tra le calle di Dorsoduro, vicino ma a suo modo distante dal chiasso e dagli eccessi turistici della ...