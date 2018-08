Cercasi accarezzatore di gatti in Grecia

ilgiornale

: Cercasi accarezzatore di gatti sull’isola greca di Syros (la paga non è male) - Corriere : Cercasi accarezzatore di gatti sull’isola greca di Syros (la paga non è male) - Corriere : Il lavoro dei sogni - AddeoAntonella : ..???? sto pensando di mandare 1 curriculum?? Accarezzatore di gatti cercasi, l'annuncio di lavoro diventa virale: ecc… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Amanti dei, cercano voi. Ille dell'associazione God"s Little People Cat Rescue, sull'isola greca di Syros, è alla ricerca di una persona che da novembre si prenda cura dei felini che popolano il santuario greco.Come riporta il Corriere, la persona selezionata dovrà restare sull"isola per almeno 6 mesi (stipendiati) durante i quali dovrà coccolare, pulire e nutrire 55. Inclusi anche vito e alloggio con giardino privato vista mare. Sono previste invece dalle 2 alle 4 settimane di prova gratuite dagli inizi di ottobre.L'annuncio"Sto cercando qualcuno che possa subentrare nella gestione quotidiana del mio rifugio per mici greco in mia assenza - si legge nell"annuncio -. Avrai 55di cui prenderti cura e dovrai essere in grado di tenerli d"occhio tutti, dar loro da mangiare e dare loro i farmaci di cui necessitano. La persona non si sentirà mai sola in compagnia dei ...