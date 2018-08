Centro anziani Grignasco gremito per la ' Festa d' agosto' - Le foto

Vicenza. Centro anziani Ferrovieri : chiusura ad agosto : Per tutto il mese di agosto il Centro anziani Ferrovieri di via Vaccari 107 (circoscrizione 7) rimarrà chiuso per motivi

Bologna - il Centro anziani contro i migranti : "Li accolgo col lanciafiamme" : Alla domanda se accoglierebbe i migranti nel suo centro sociale, la risposta del socio del centro aziani è netta: "No". Niente più e niente di meno. Perché? "Perché non li voglio".Siamo a Bologna, terra un tempo rossa e disegnata in tutti i manuali di scienza politica come sacca elettorale della sinistra. Oggi, a quanto pare, la raccaforte "democratica" si è trasformata nel fortino di chi si oppone all'accoglienza indiscriminata degli stranieri. ...

Monza - Centro Ambrosini aperto per ferie : il programma per gli anziani in città : Abbiamo voluto offrire alla città e ai monzesi una ricca e varia offerta di spettacoli e intrattenimento, per fare del centro Ambrosini un palcoscenico degno di eventi di livello . Dunque non più ...

Roma - il municipio chiude il Centro anziani. Loro se lo riprendono : “Occupazione? No - atto di libertà. Siamo tornati a casa” : Il municipio chiude il centro anziani, Loro se lo riprendono. “Siamo tornati a casa. La nostra non è un’occupazione: è un atto di libertà”. Giuseppe è il presidente del centro, una struttura che conta quasi 300 iscritti e frequentanti che oscillano dai 65 agli oltre 90 anni. Il centro anziani sulla Cassia, a nord di Roma, è stato chiuso a fine maggio dal municipio XV per questioni di “agibilità“. Gli anziani hanno trovato i ...

