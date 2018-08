Cede una strada e tre auto rischiano di sprofondare | intervento dei vigili del fuoco

Colli San Rizzo - ME - : un incidente stradale - ha coinvolto questa mattina - un Suv MerCedes-Benz ed una Moto Ape Piaggio : Nella mattinata di oggi, sui Colli San Rizzo, si è verificato un incidente stradale tra un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape della Piaggio. L'impatto la cui dinamica deve essere ancora chiarita da ...

UNA VITA : cosa sucCederà in AUTUNNO? Tutte le ANTICIPAZIONI : Sono in arrivo tanti colpi di scena nelle puntate italiane di Una VITA in onda su Canale 5 in autunno e dunque è giunto il momento di scoprire quello che succederà, grazie al nostro post che riepiloga Tutte le principali ANTICIPAZIONI autunnali della telenovela spagnola! ANTICIPAZIONI Una VITA: il tragico finale di Cayetana Sotelo Ruz Decisa a vendicarsi di Cayetana (Sara Miquel) per tutto il male che le ha fatto, Ursula Dicenta (Montserrat ...

Una Vita / Anticipazioni 9 agosto : Leonor Cede al ricatto di Melero - partirà con lui per l'Africa : Una Vita, Anticipazioni 9 agosto: per salvare i suoi cari dal terribile ricatto di Mario Melero, Leonor prenderà la decisione più difficile della sua Vita…(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:00:00 GMT)

Tutto può sucCedere 4 - Lucio Pellegrini : “Non è prevista una quarta stagione - ma le cose possono cambiare” : Il regista Lucio Pellegrini ha parlato della possibilità di realizzare una quarta stagione della fiction Tutto può succedere visti gli ottimi risultati ottenuti

«Tutto può sucCedere» (anche che una quarta stagione si farà) : Era stata decretata l’ora della fine, per Tutto può succedere, popolare fiction di Raiuno – erede dell’americana Parenthhood – che, dopo tre stagioni e quarantadue episodi, lunedì 6 agosto ha chiuso i battenti. Doveva essere l’ultima puntata quella, andata in onda al termine di una stagione che, complice anche la controprogrammazione di Temptation Island su Canale 5, ha oscillato sempre tra il 14 e il 15% di share. ...

“Andrea!”. SucCede tutto in pochi secondi. Stroncato da una malore davanti agli amici : Un lampo negli occhi e il suo sorriso che improvvisamente diventa di ghiaccio. Andrea Cosmacini, 44 anni tenente colonello dell’aeronautica militare, nato a Cividale ma effettivo in seno allo Stato Maggiore della Difesa e residente a Roma è morto così, sotto gli occhi di tutti lasciando un senso di impotenza misto a disperazione nel cuore di tutti.L’uomo aveva partecipato a una gara su un percorso di 8 km organizzata nella giornata di ...

F1 MerCedes : Wolff - una carriera nei motori ma non solo : Mi mancava il background del go-kart da bambino, mi mancavano i finanziamenti e i contatti e pensavo che il mondo degli affari sarebbe stato il miglior percorso a quell'età '. Uscito dalla porta, ...

“Quei bimbi trovati così”. Orrore senza preCedenti : una scena da brividi : La polizia ha salvato undici bambini che erano tenuti in condizioni disperate in un accampamento in un’area desertica del New Mexico. I minori, di età compresa tra uno e 15 anni, sono stati trovati dallo sceriffo della contea di Taos, Jerry Hogrefe, ”emaciati, affamati, vestiti di stracci e nelle peggiori condizioni igieniche” in una roulotte che cadeva a pezzi senza acqua né elettricità. Il solo cibo disponibile: alcune ...

Bimba muore punta da una medusa - ecco cosa fare se sucCede : -- Questa è la spiaggia più pericolosa al mondo: attenti se state programmando una vacanza proprio lì. cosa potrebbe accadervi

F1 - Hamilton individua il punto debole della MerCedes : 'bisogna migliorare in qualifica. La vittoria in Ungheria? Una sorpresa' : Photo4/LaPresse C'è qualcosa da migliorare in casa Mercedes , il campione del mondo lo sottolinea senza mezzi termini: ' il nostro focus in questo momento è sul fare in modo di migliorare in ...

F1 - Hamilton individua il punto debole della MerCedes : “bisogna migliorare in qualifica. La vittoria in Ungheria? Una sorpresa” : Il pilota della Mercedes ha analizzato questa prima parte di stagione, confermando come la Mercedes debba migliorare in qualifica Cinque pole position a testa tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, un perfetto equilibrio che tuttavia non lascia tranquillo il britannico. Photo4/LaPresse C’è qualcosa da migliorare in casa Mercedes, il campione del mondo lo sottolinea senza mezzi termini: “il nostro focus in questo momento è sul ...

“Può sucCedere”. Brutte notizie per Daisy - l’azzurra vittima di una folle aggressione : Un’aggressione choc che aveva sollevato tanti interrogativi, quella che avuto nel ruolo di vittima l’atleta italiana Daisy Osakue. La ragazza era stata centrata a un occhio da un uovo lanciato da un’auto sfrecciata al suo fianco nella notte. Tutto erasuccesso a Moncalieri, comune nella città metropolitana di Torino, in Piemonte. Tante le condanne per l’episodio, intorno al quale continua ad aleggiare l’ombra ...

Bocciato Foa per la Rai si apre una crisi senza preCedenti : gli scenari : Il cda Rai che si riunirà guidato comunque da Marcello Foa - in quanto consigliere anziano "facente funzioni" - dovrà...

Tutto può sucCedere 3 - ultima puntata : una bella novità : Anticipazioni Tutto può succedere 3, ultima puntata: la mostra fotografica Lunedì 6 agosto andrà in onda l’ultima puntata di Tutto può succedere 3, la fiction con Pietro Sermonti e Maya Sansa che ha avuto buoni ascolti nonostante la decisione di Raiuno di mandarla in onda in piena estate. Ci sarà il lieto fine per tutti protagonisti di Tutto può succedere 3? Feven è partita per Milano. Carlo si è trovato in difficoltà quando Robel è ...