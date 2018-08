C’è una crisi diplomatica tra Canada e Arabia Saudita

“Oddio - ma cosa C’è lì?”. Passeggia nel parco e fa una scoperta terrificante : Una coppia di fratelli identici in tutto e per tutto, gemelli e inseparabili fin dalla nascita, che aveva sempre trascorso la vita insieme, ognuno sapendo di poter far conto sull’altro in qualsiasi momento. Una tragedia assurda, che nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere che ha spazzato via una famiglia, costretta a fare i conti con il doppio suicidio dei due. Stando a quanto riportato da Metro, Neil e Paul Micklewright ...

Crolla la lira turca - Erdogan : «C’è una campagna contro di noi». E Trump raddoppia i dazi : Erdogan invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico: “Loro hanno i dollari, noi il nostro Allah”. Bce preoccupata per il contagio della crisi sulle banche europee

Temptation Island Vip : una coppia “salta”! Annunciate 7 coppie ma C’è posto per 6 : Temptation Island Vip, salta una coppia dal momento che ne sono state reclutate 7 ma c’è posto solo per 6. La conferma di Gabriele Parpiglia. Temptation Island Vip è quasi pronto ai nastri di partenza: salperà mercoledì 12 settembre in prime time su canale 5 come vi avevamo svelato in un precedente articolo. Tuttavia dovremo rinunciare ad una delle coppie che è stata annunciata, dal momento che ne sono state reclutate sette ma c’è posto solo per ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia maschile cerca una lunga risalita - C’è la finale a squadre ma Marco Lodadio va out agli anelli : Non c’erano grandi aspettative attorno all’Italia maschile agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’SSE Hydro di Glasgow, impianto dove tre anni fa vedemmo sfumare le nostre chance di qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 al termine di un Mondiale davvero deludente e che segna ancora adesso l’anno zero del nostro movimento. Non è facile rialzarsi da quella botta, siamo nel pieno di un ...

Crolla la lira turca - il presidente Erdogan : «C’è una campagna contro di noi» : Erdogan invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico: “Loro hanno i dollari, noi il nostro Allah”. Bce preoccupata per il contagio della crisi sulle banche europee

A Norcia C’è la restauratrice che salvò una tavola del ‘500 dal sisma che distrusse la Basilica : Torna alla luce la "Resurrezione di Lazzaro" di Michelangelo Carducci del 1561 dopo un lungo restauro. Fu salvata poche settimane prima del terremoto dell'ottobre 2016 da una restauratrice nursina che chiese di spostare l'opera in una sala risparmiata dal crollo della Basilica di San Benedetto di Norcia.Continua a leggere

“C’è una taglia su di lui : potrebbe essere in Italia”. Allarme choc. È tra i latitanti più pericolosi al mondo : L’Italia è di nuovo piombata all’interno di una vera e propria caccia all’uomo. Ricordare cosa accadde con Ivan il Russo? Bene, ci risiamo: foto segnaletiche sparse ovunque, dettagli importanti e soprattutto una taglia sulla sua testa: come nei film. Si tratta di trovare e arrestare Shane O’Brian, criminale irlandese nella lista dei latitanti più pericolosi d’Europa, il quale potrebbe essere proprio in ...

Allenamenti - poker e Playstation : Bruno Fernandes svela i segreti di Cristiano Ronaldo : “C’è una frase che con lui è vietato dire…” : Bruno Fernandes ha svelato i segreti di Cristiano Ronaldo: dagli Allenamenti ai giochi durante il ritiro, CR7 è un ragazzo normale ma con lui non si deve mai pronunciare una frase in particolare… Cristiano Ronaldo, 5 volte Pallone d’Oro, altrettante Champions League in una bacheca colma di trofei. Ma anche fidanzate bellissime, un look da sex simbol e un conto in banca pazzesco. Insomma il prototito della superstar. Eppure vi ...

In Grecia C’è una grossa polemica che riguarda un terrorista di estrema sinistra : Dimitris Koufodinas, condannato per 11 omicidi, verrà trasferito in un carcere di "minima sicurezza", una misura che non piace per niente all'opposizione di destra The post In Grecia c’è una grossa polemica che riguarda un terrorista di estrema sinistra appeared first on Il Post.

C’è stata una frana a Planpincieux - vicino a Courmayeur : ci sono un morto - un disperso e decine di evacuati : Lunedì una frana ha travolto alcune auto parcheggiate lungo la strada della Val Ferret Planpincieux, vicino a Courmayeur, in Valle D’Aosta. Una persona – un italiano di 61 anni – è morto e una persona è ancora dispersa. Il Corriere della The post C’è stata una frana a Planpincieux, vicino a Courmayeur: ci sono un morto, un disperso e decine di evacuati appeared first on Il Post.

C’era una volta Roma.. ERCOLE E LICA : ERCOLE impazzisce di dolore dopo aver indossato la camicia che Nesso, il centauro suo nemico, gli fa indossare per mano di LICA. Ci troviamo nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e la spettacolare opera di Canova, mostra un atto di violenza mitologica perfettamente rappresentata da un ERCOLE nell’atto di sollevare un piede dello sfortunato ragazzo, il quale, terrorizzato, oppone resistenza aggrappandosi invano, un attimo prima di ...

Non solo la Littizzetto vicina di Cristiano Ronaldo : C’è anche una lucertola nel quartiere di CR7 - l’ironia della figlia della comica [VIDEO] : Luciana Littizzetto abita vicino alla nuova casa di Cristiano Ronaldo, dopo il video della comica anche la lucertola diventerà famosa per ‘abitare’ nel quartiere di CR7 “Lo sai piccolina che sei vicina di casa di Ronaldo”: così la figlia di Luciana Littizzetto ironizza con una lucertola, in un video postato su Instagram dalla madre, sulla notizia che sta circolando nelle ultime ore. È risaputo ormai che Cristiano ...

“C’è una donna nuda in vetrina”. L’incredibile scena in pieno centro storico - davanti a tutti : Immaginate di attraversare il centro della città, passando per le vie principali così da dare un’occhiata di tanto in tanto agli articoli esposti dai negozi, magari facendovi due conti in tasca e iniziando a pianificare i prossimi acquisti. E di trovarvi di fronte, di colpo, una scena a luci rosse, un uomo intento a fare sesso con due prostitute in vetrina, davanti a tutti, come nulla fosse. Ecco, ora avete idea dell’imbarazzo ...

“C’è una lettera per lei”. La figlia scompare nel nulla per 5 anni - poi la scoperta : L’orrore che nessun genitore si vorrebbe mai trovare a vivere sulla propria pelle, quello di perdere completamente le tracce del proprio figlio senza sapere più che fine abbia fatto. Casi così, purtroppo, sono più frequenti di quanto si possa immaginare e affollano giornali e televisioni nel tentativo di trovare risposte a domande terribili. Una storia davvero incredibile è quella che si è trovata a vivere una mamma che, nel momento ...