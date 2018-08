C' è chi lo chiama egoismo | per me è amor proprio | il durissimo messaggio di

Mattarella chiama Malagò : “complimenti per l’exploit nel nuoto” : Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, ha contattato il presidente del Coni Giovanni Malagò per complimentarsi dopo i recenti risultati del nuoto azzurro Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Giovanni Malagò per complimentarsi dei risultati ottenuti agli Europei dagli atleti azzurri di nuoto, ciclismo e canottaggio. Il numero uno del Coni ha quindi chiamato i presidenti delle tre federazioni, ...

Mattarella chiama Malagò : bravi azzurri : 12.00 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Giovanni Malagò per complimentarsi dei risultati ottenuti agli Europei dagli atleti azzurri di nuoto, ciclismo e canottaggio. Il numero uno del Coni ha quindi chiamato i presidenti delle tre federazioni, Barelli (Fin), Di Rocco (Fci) e Abbagnale (Fic) per condividere con loro il plauso di Mattarella, come richiesto dallo stesso capo dello Stato.

Manchester United - Mourinho : 'chiamatemi capo-allenatore - non manager' : Infine, un commento su come sta cambiando la figura dell'allenatore nel mondo del calcio: "Il ruolo del manager è diverso, dovrebbe essere chiamato capo-allenatore [ terminologia dello sport USA, ndr ...

Il basket italiano ha forse trovato il suo prodigio - si chiama Nico Mannion : Le doti fisiche per poter dedicarsi a più sport non mancano. L'altezza, di poco superiore al metro e novanta, non è certo un problema; l'elevazione e la capacità di galleggiare in aria, neanche. Ma è ...

Il basket italiano ha forse trovato il suo prodigio - si chiama Nico Mannion : Il futuro del basket italiano ha i capelli color carota, un mucchio di lentiggini, due mani molto educate e uno sguardo che sembra non avere paura di niente. Niccolò Mannion è nato nel 2001, a Siena, ma è dall’altra parte dell’oceano, l’eldorado della pallacanestro, che il suo nome sta iniziando a circolare sempre più frequentemente. E non solo tra gli addetti ai lavori. Pochi giorni fa, ad esempio, ...

Crisi Nicaragua : vicepresidente Usa chiama il cardinale Parolin : Il vicepresidente Mike Pence ha parlato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, per discutere delle comuni preoccupazioni circa la Crisi politica in corso in Nicaragua. ...

Un calvario chiamato ‘esperienza di vita’ : Arianna Barbieri racconta la sua malattia - ma adesso è ora di tornare in piscina : Il racconto shock di Arianna Barbieri: la nuotatrice italiana svela il suo calvario con un post su Instagram E’ terminata ieri l’avventura della Nazionale italiana di nuoto agli Europei di Glasgow 2018: gli azzurri hanno dimostrato un carattere forte e tanta tenacia, conquistando importantissime medaglie e sorprendenti oro. La rassegna europea si è conclusa con ben tre ori per l’Italia, salita sul gradino più alto del ...

Un calvario chiamato ‘esperienza di vita’ : Arianna Barbieri racconta la sua malattia - ma adesso è ora di tornare in piscina [GALLERY] : Il racconto shock di Arianna Barbieri: la nuotatrice italiana svela il suo calvario con un post su Instagram E’ terminata ieri l’avventura della Nazionale italiana di nuoto agli Europei di Glasgow 2018: gli azzurri hanno dimostrato un carattere forte e tanta tenacia, conquistando importantissime medaglie e sorprendenti oro. La rassegna europea si è conclusa con ben tre ori per l’Italia, salita sul gradino più alto del ...

La Grecia richiama l'ambasciatore a Mosca - fonte - : Lo ha detto a Sputnik una fonte nel governo. "La decisione è stata presa dal ministro degli Esteri Nikos Kotzias in persona", ha detto la fonte. Nei prossimi giorni l'ambasciatore Andreas Friganas ...

Nuoto - Barbieri : 'Finito il calvario chiamato linfoma di Hodgkin' : Mentre l'Italia a Glasgow mostrava che il Nuoto azzurro è più in salute che mai, Arianna Barbieri combatteva l'ultima parte della sua battaglia più dura. E la vinceva. La nuotatrice nata a ...

Wind Smart Special - Online e Top 30 : fino a 30GB e chiamate ill. da 7€ al mese : Wind Smart Special, Online e Top 30 sono offerte dell’operatore arancione a tempo limitato a meno di eventuali proroghe. Tre differenti tariffe mobile per diverso target, Wind Smart Online e Top 30 è destinata ai clienti provenienti da qualunque operatore, Smart Special ai clienti di operatori virtuali. Wind Smart Special 7: chiamate illimitate e 30GB Wind Smart Special 7 è l’offerta che l’operatore propone ai clienti di ...

Inter - i croati si riuniscono e chiamano Modric : 'chi manca?' : Lautaro Martinez, de Vrij, Asamoah, Nainggolan, Politano, Vrsaljko e Keita in dirittura d'arrivo. Chi manca? Who's missing? Luciano Spalletti lo sa bene. A questa folta schiera di acquisti vuole ...

MotoGp - Petrucci spaventa le Ducati : “c’è un problema grosso in vista della gara - si chiama Marquez” : Il pilota della Pramac ha individuato nello spagnolo il pericolo più grosso per le Ducati in vista del Gp d’Austria, in programma domenica al Red Bull Ring Buone sensazioni per Danilo Petrucci al termine della prima giornata di libere, il pilota della Pramac sente di aver trovato già il feeling giusto con la Ducati, grazie anche alle caratteristiche della pista che si adattano alla sua moto. AFP/LaPresse Nonostante la pioggia delle ...

Uova fresche con salmonella : il Ministero della Salute richiama tre lotti : Nelle ultime ore, così come è riportato dalla nota del Ministero della Salute, tre lotti di Uova fresche sono stati ritirati per via del rischio microbiologico. Infatti, a to di controlli riferiti alle aziende avicole, è stata riscontrata la presenza di salmonella per quel che concerne un marchio in particolare. Che cos'è la salmonella Quando si acquistano in prodotti bisogna prestare particolare attenzione alle note del Ministero della Salute ...