tennisworlditalia

: RT @TennisWorldit: Caroline Garcia: 'Sono disperata, i voli per Cincinnati costano troppo' - ArmandoSoave85 : RT @TennisWorldit: Caroline Garcia: 'Sono disperata, i voli per Cincinnati costano troppo' - TennisWorldit : Caroline Garcia: 'Sono disperata, i voli per Cincinnati costano troppo' - Claudione_B : RT @SuperTennisTv: Si conclude con il punteggio di 75 61 il match tra Simona Halep e Caroline Garcia: la n. 1 conquista così la semifinale… -

(Di sabato 11 agosto 2018) C'è qualcosa di positivo in una partita come questa contro la numero 1 del mondo? ' Nel primo set, cicose positive. Dopo Wimbledon, è stato difficile per me. Miallenata, ho fatto due ...