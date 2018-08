Caporalato | arrestato dopo inseguimento

Caporalato : lavoratori sottopagati - arrestato titolare azienda agricola : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Un 29enne di origine bengalese, titolare di un' azienda agricola a Castel Goffredo (Mantova), è stato arrestato per il reato di Caporalato . I carabinieri, insieme alla polizia locale e al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova, durante l'attività di prevenzione

Caporalato : lavoratori sottopagati - arrestato titolare azienda agricola : Milano, 28 giu. (AdnKronos) – Un 29enne di origine bengalese, titolare di un’ azienda agricola a Castel Goffredo (Mantova), è stato arrestato per il reato di Caporalato . I carabinieri, insieme alla polizia locale e al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova, durante l’attività di prevenzione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera hanno controllato l’ azienda agricola e hanno identificato quattro ...

Caporalato : lavoratori sottopagati - arrestato titolare azienda agricola : Milano, 28 giu. (AdnKronos) – Un 29enne di origine bengalese, titolare di un’ azienda agricola a Castel Goffredo (Mantova), è stato arrestato per il reato di Caporalato . I carabinieri, insieme alla polizia locale e al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova, durante l’attività di prevenzione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera hanno controllato l’ azienda agricola e hanno identificato ...

Mantova : blitz antiCaporalato - arrestato imprenditore agricolo : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - blitz anticaporalato nel Mantovano. I carabinieri hanno arrestato un imprenditore agricolo 34enne di origine bengalese per aver impiegato, nella sua azienda agricola, 6 lavoratori 'in nero'. A carico dell'imprenditore è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’