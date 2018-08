Cambio al vertice della Divisione PASI della Questura | entra Claudia Di Persio

Cambio al vertice all'Agenzia delle Entrate : arriva il Generale Antonino Maggiore : Teleborsa, - Cambio al vertice all'Agenzia delle Entrate . Ieri, 8 agosto, il Consiglio dei Ministri ha nominato il Generale della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore , a capo dell'organismo che si ...

Juve-Milan - vertice a Milano : lo sCambio Caldara-Bonucci prende forma? : Milan e Juventus continuano a lavorare sottotraccia allo scambio Bonucci-Caldara. Oggi a Palazzo Parigi, hotel in centro a Milano, si è svolto un vertice che ha visto protagonisti il direttore ...

Cambio al vertice. Nuovo Comando all'81° Centro Addestramento Equipaggi del 15° Stormo di Cervia : ... capacità che solo l'Aeronautica Militare riesce ad esprimere in Italia e poche altre Forze Armate in Europa e nel mondo. L'81° Gruppo Centro Addestramenti Equipaggi inoltre da sempre garantisce la ...

Cuba : presidente Miguel Diaz-Canel nomina nuovo governo - Cambio al vertice dell'Economia : L'Avana, 21 lug 18:34 - , Agenzia Nova, - Il nuovo presidente Cubano, Miguel Diaz-Canel, ha nominato il nuovo governo, mantenendo in carica la maggior parte dei ministri del suo predecessore... , Res,

Vertice Trump-May : «Area di libero sCambio tra Usa e Gran Bretagna»Donald incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

Neuromed - Cambio al vertice : il professor Giovanni de Gaetano è il nuovo presidente : ... creando sempre serenità"; poi ha rivolto l'augurio a de Gaetano, affinché "l'Istituto neurologico non sia un ospedale qualunque, bensì un tempio di scienza". A fargli da eco, l'eurodeputato Aldo ...

Vertice Ue sui migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...