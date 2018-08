Calciomercato Sampdoria | Osti e Sabatini scatenati | arriva Ekdal ma non solo…

Calciomercato Empoli - ufficiale Silvestre dalla Sampdoria : Empoli - L' Empoli ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per l'acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Matias Silvestre . Il calciatore ha ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : dalla Sampdoria ecco Capezzi : Empoli - L'Empoli ha annunciato " di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per l'acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Capezzi a titolo temporaneo con diritto ...

Calciomercato - anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo : annuncio in stile Cristiano : Potere dei social e, soprattutto, potere di un nome così evocativo sfruttato nel mondo giusto. Sampdoria, chi è Ronaldo Vieira? Al di là del nome, sicuramente impegnativo, la Sampdoria si è ...

Calciomercato Sampdoria - vicino Obiang : il calciatore chiede la cessione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per piazzare il colpo Obiang per il centrocampo, la trattativa sembrava sfumare adesso la fumata bianca è vicina. Secondo Gianluca Di Marzio il calciatore ha comunicato al presidente del West Ham, David Sullivan, e all’allenatore, Pellegrini, la sua volontà di ritornare in blucerchiato. Il club inglese si è messo subito alla ricerca del sostituto, Joao Mario e Sturaro le opzioni. LEGGI ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : arriva Ronaldo Vieira : GENOVA - Adesso è ufficiale. Anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo. Si tratta di Ronaldo Vieira , centrocampista 20enne inglese prelevato dal Leeds . Il baby ha firmato un contratto di cinque anni con ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : preso Ronaldo Vieira : GENOVA - Adesso è ufficiale. Anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo. Si tratta di Ronaldo Vieira , centrocampista 20enne inglese prelevato dal Leeds . Il baby ha firmato un contratto di cinque anni con ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Parma e Sampdoria ‘ballano sulle punte’ - innesti di Torino e Genoa : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Sampdoria - Quagliarella verso il Parma : ecco il probabile sostituto : Calciomercato Sampdoria – Si avvicina sempre di più l’arrivo dell’attaccante Fabio Quagliarella per il Parma, dopo la sentenza che ha confermato il club in Serie A, il calciatore ha sciolto gli ultimi dubbi e si appresta a diventare un nuovo attaccante per D’Aversa. L’intesa tra i club sembra esserci, la Sampdoria ha però la necessità di trovare prima un sostituto all’altezza per l’attaccante navigato che ha ...

Calciomercato Sampdoria - preso Ronaldo Vieira dal Leeds : affare da 7milioni : Anche la Samp ha il suo Ronaldo. O il suo Vieira, dipende dai punti di vista. Momento però, non parliamo né di CR7 e né del Vieira della Juve, attuale allenatore del Nizza. Bensì di un mix tra nome e ...

Calciomercato Sampdoria - preso Vieira dal Leeds : affare da 7M : Anche la Samp ha il suo Ronaldo. O il suo Vieira, dipende dai punti di vista. Momento però, non parliamo né di CR7 e né del Vieira della Juve, attuale allenatore del Nizza. Bensì di un mix tra nome e ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per Ronaldo Vieira : i dettagli dell’operazione : 1/9 LaPresse/PA ...

Calciomercato Sampdoria - ‘caso’ Obiang : blucerchiati furiosi con il West Ham : Calciomercato Sampdoria – Caso Obiang per la Sampdoria, sembrava tutto fatto per il ritorno del centrocampista in blucerchiato ma nelle ultime ore qualcosa non è andato per il verso giusto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il trasferimento ha subito una frenata non indifferente, a causa di una richiesta da parte del West Ham sempre più alta. Adesso i londinesi chiedono 11 milioni di euro per il centrocampista, un ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : scatti di Milan e Roma e l’asse Torino-Milano - innesto per la Sampdoria : 1/6 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Calciomercato Sampdoria - ai dettagli l’arrivo del difensore Tonelli : 1/5 LaPresse/Massimo Paolone ...