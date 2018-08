Calciomercato Sampdoria | arriva lo svedese Ekdal

Calciomercato : la Sampdoria trova l’erede di Torreira - arriva Ekdal : Calciomercato– La Sampdoria ha trovato l’erede di Lucas Torreira: è lo svedese Albin Ekdal che il club blucerchiato ha prelevato dall’Amburgo. Restano da limare, per perfezionare l’operazione da 2 milioni, bonus compresi, solo pochi dettagli. Ekdal e’ atteso in Italia nelle prossime ore, il centrocampista della nazionale svedese potrebbe arrivare gia’ domani. Per Ekdal che saluta la Germania dopo tre ...

Calciomercato Sampdoria - Osti e Sabatini scatenati : arriva Ekdal ma non solo… : Calciomercato Sampdoria, il duo composto da Osti e Sabatini prosegue nella campagna di rafforzamento della rosa di Giampaolo Calciomercato Sampdoria, Ekdal è ad un passo dalla firma col club doriano che dunque trova il centrocampista di qualità chiesto a gran voce da Giampaolo. Osti e Sabatini non intendono fermarsi all’arrivo dello svedese, dato che da ieri per la mediana stanno sondando anche la pista Rode. Il calciatore del ...

Calciomercato Empoli - ufficiale Silvestre dalla Sampdoria : Empoli - L' Empoli ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per l'acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Matias Silvestre . Il calciatore ha ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : dalla Sampdoria ecco Capezzi : Empoli - L'Empoli ha annunciato " di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per l'acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Capezzi a titolo temporaneo con diritto ...

Calciomercato - anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo : annuncio in stile Cristiano : Potere dei social e, soprattutto, potere di un nome così evocativo sfruttato nel mondo giusto. Sampdoria, chi è Ronaldo Vieira? Al di là del nome, sicuramente impegnativo, la Sampdoria si è ...

Calciomercato Sampdoria - vicino Obiang : il calciatore chiede la cessione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per piazzare il colpo Obiang per il centrocampo, la trattativa sembrava sfumare adesso la fumata bianca è vicina. Secondo Gianluca Di Marzio il calciatore ha comunicato al presidente del West Ham, David Sullivan, e all’allenatore, Pellegrini, la sua volontà di ritornare in blucerchiato. Il club inglese si è messo subito alla ricerca del sostituto, Joao Mario e Sturaro le opzioni. LEGGI ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : arriva Ronaldo Vieira : GENOVA - Adesso è ufficiale. Anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo. Si tratta di Ronaldo Vieira , centrocampista 20enne inglese prelevato dal Leeds . Il baby ha firmato un contratto di cinque anni con ...

Calciomercato Sampdoria - Quagliarella verso il Parma : ecco il probabile sostituto : Calciomercato Sampdoria – Si avvicina sempre di più l’arrivo dell’attaccante Fabio Quagliarella per il Parma, dopo la sentenza che ha confermato il club in Serie A, il calciatore ha sciolto gli ultimi dubbi e si appresta a diventare un nuovo attaccante per D’Aversa. L’intesa tra i club sembra esserci, la Sampdoria ha però la necessità di trovare prima un sostituto all’altezza per l’attaccante navigato che ha ...

Calciomercato Sampdoria - preso Ronaldo Vieira dal Leeds : affare da 7milioni : Anche la Samp ha il suo Ronaldo. O il suo Vieira, dipende dai punti di vista. Momento però, non parliamo né di CR7 e né del Vieira della Juve, attuale allenatore del Nizza. Bensì di un mix tra nome e ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per Ronaldo Vieira : i dettagli dell’operazione : 1/9 LaPresse/PA ...

Calciomercato Sampdoria - ‘caso’ Obiang : blucerchiati furiosi con il West Ham : Calciomercato Sampdoria – Caso Obiang per la Sampdoria, sembrava tutto fatto per il ritorno del centrocampista in blucerchiato ma nelle ultime ore qualcosa non è andato per il verso giusto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il trasferimento ha subito una frenata non indifferente, a causa di una richiesta da parte del West Ham sempre più alta. Adesso i londinesi chiedono 11 milioni di euro per il centrocampista, un ...