Calciomercato Inter | l' affaire Modric e il fattore tempo | l' arma di Florentino Perez

Calciomercato : se fosse Milinkovic Savic l’alternativa a Modric? L’Inter ci pensa : Calciomercato INTER- Secondo La Repubblica, se il Real Madrid non mollerà Modric come sembra, l’Inter farà un tentativo con Milinkovic Savic. Milan e Real Madrid sono pronte all’assalto ma anche i nerazzurri potrebbero esserci. Il problema è che Lotito non agevolerà una rivale italiana se non a suon di milioni. Intanto, come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, il presidente della Lazio sentenzia da ...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE. Il giocatore twitta : 'Tornato al lavoro' : Oggi Modric è uno dei campioni più importanti al mondo. È stato con Kanté il centrocampista più importante del mondiale" le parole di Capello alla Gazzetta dello Sport . 09:56 10 ago Modric e Real,...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE : Inter-Modric, è il giorno della verità. Dopo la lunga attesa, oggi dovrebbe esserci l'incontro tra il centrocampista vice-campione del mondo e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un ...

Calciomercato Inter - Florentino Perez manda 'messaggi' a Modric : Florentino Perez ha parlato oggi a margine della presentazione di Courtois, nuovo portiere del Real Madrid in questa calda estate di mercato Florentino Perez manda messaggi a Modric, in attesa del ...

Calciomercato Inter - Florentino Perez manda ‘messaggi’ a Modric : Florentino Perez ha parlato oggi a margine della presentazione di Courtois, nuovo portiere del Real Madrid in questa calda estate di mercato Florentino Perez manda messaggi a Modric, in attesa del faccia a faccia con gli agenti di domani in quel di Madrid. Il presidente del Real ha parlato oggi delle sue intenzioni in chiave Calciomercato, durante la presentazione di Courtois, il fiore all’occhiello del mercato in entrata delle ...

Calciomercato 2018 - Modric-Inter : gli ultimi aggiornamenti. La giornata LIVE : L'Inter non molla la pista Luka Modric. Sarà decisivo l'incontro tra il croato e Florentino Perez, previsto per venerdì. Tutti gli aggiornamenti sul sogno di mercato nerazzurro in diretta--L'Inter continua a sognare il grande colpo Luka Modric. Nella giornata di mercoledì, oltre a scendere in campo per il primo allenamento a Valdebebas, il croato ha incontrato il numero due del Real, José Angel Sanchez. Il braccio destro di Florentino ha alzato ...

Calciomercato - Inter-Keita : si lavora per chiudere - ma Candreva prende tempo : L'Inter corre veloce su due strade parallele: nella prima accelera, va un po' più forte e prosegue spedita, ma nell'altra va un po' a rilento. I nerazzurri stanno lavorando per uno scambio: Keita ...

Calciomercato : Modric rompe con Real - è muro contro muro con il club. Il croato vuole l’Inter [DETTAGLI] : INTER Modric- Il croato oggi si è presentato regolarmente a Valdebebas con la promessa di avere a breve una risposta dal Real sulla sua volontà di essere ceduto ai nerazzurri. Nel pomeriggio ha incontrato José Angel Sanchez, numero due del club il quale ha risposto che la volontà del club è quella di trattenerlo. Modric vuole incontrare il presidente blanco Florentino Perez e il faccia a faccia potrebbe avvenire entro sabato. La situazione ...

Calciomercato : l'Inter non molla su Modric : tornato in Spagna per il primo allenamento con il Real Madrid, ma sul Luka Modric l'Inter rimane in agguato, anche per i bookmaker. A poche ore dal vertice con il presidente Perez, i nerazzurri sono ...

Calciomercato Inter : slitta a domani l'incontro Modric - Real Madrid : Saranno due giorni importanti per il futuro professionale di Luka Modric: ieri 7 agosto il giocatore è ritornato dalle vacanze ed ha incontrato i suoi agenti Vlado Lemic e Pedrag Mijatovic e già da stamattina ha iniziato la preparazione con il Real Madrid, mentre il presidente Perez è negli Stati Uniti con la squadra, impegnata nell'International Champions Cup. domani ci sarà questo atteso faccia a faccia fra il presidente ed il giocatore, solo ...

Calciomercato Palermo : preso l’attaccante Puscas dall’Inter : Con una nota pubblicata sul sito ufficiale il Palermo ha annunciato di avere perfezionato l’ingaggio dell’attaccante George Puscas dall‘Inter. Il giocatore rumeno, classe 1996, arriva a Palermo a titolo definitivo. Con la societa’ rosanero Puscas ha firmato un contratto quadriennale e nel pomeriggio, alle 16,50, sara’ presentato alla stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco. Nell’ultima ...

Calciomercato : telenovela Modric-Inter. Il croato fa sul serio : vuole solo i nerazzurri. Salta l’incontro con Perez : MODRIC INTER- Il croato è convinto: vuole solo i nerazzurri. Oggi si è presentato regolarmente a Valdebebas: nel pomeriggio vedrà José Angel Sanchez, numero due del club. Ma lui vorrebbe incontrare il presidente Perez e tutto lascia credere che il summit decisivo sarà domani. Ausilio attente con calma l’esito degli incontri tra Modric ed il Real per poi passare al contrattacco.L'articolo Calciomercato: telenovela Modric-Inter. Il ...

Calciomercato Milan - non sfuma l’interesse per Milinkovic-Savic : i bookies certi dell’affondo rossonero : Secondo i bookmakers italiani e britannici, il Milan ci proverà per Milinkovic-Savic nonostante le smentite di Leonardo Sul tavolo di Lotito starebbe per posarsi un’offerta da 100 milioni di euro. Il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a tenere duro e a non cedere il suo gioiello per meno di 120 milioni. Le indiscrezioni apparse oggi sui media non arrivano a svelare la provenienza dell’offerta. Un’indicazione ...

Calciomercato Milan – Il PSG non molla Donnarumma : i dettagli di un’interesse ancora vivo : Il PSG ancora interessato a Gianluigi Donnarumma: clamoroso retroscena di mercato nonostante l’arrivo di Buffon all’ombra della Tour Eiffel Prima il cambio di proprietà, poi gli arrivi importanti e per finire il sogno Milinkovic-Savic. In poco più di un mese l’estate del Milan si è ribaltata completamente. Sembrano ormai scomparse le voci legate al mercato auto-finanziato, all’addio di big, come Gigio Donnarumma, ...