Calciomercato | 7 giorni alla chiusura | ecco tutte le trattative in corso NOMI e DETTAGLI

(Di sabato 11 agosto 2018)SERIE A- Per Modric all’Inter sarebbe finita. I media spagnoli sostengono che il croato abbia deciso di rimanere grazie a un sostanzioso aumento di stipendio, superiore a quello che gli garantirebbe l’Inter. I nerazzurri hanno praticamente preso l’ex laziale Keita , che arriverà dal Monaco in prestito per 5-6 milioni, con diritto (e non obbligo) fissato a 30. Non è detto che Ausilio non si butti a capofitto su Milinkovic Savic come abbiamo scritto poco fa.Antonelli partira’ con destinazione Empoli, mentre Locatelli e’ vicino al Sassuolo, che offre 15 milioni. Per Bacca si sta cercando di ricciare i contatti con il Villarreal. Per Andrè Silva e’ possibile la destinazione Siviglia. E a proposito della societa’ andalusa: il d.s della Roma Monchi e’ a casa per il week end e avra’ un colloquio con i suoi ex ...