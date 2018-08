Calcio serie D | Bari-Bitonto di Coppa Italia | il 26 agosto il debutto dei biancorossi di

FantaCalcio : Ecco i Rigoristi Serie A della stagione 2018/2019 : Al via la nuova stagione della Serie A 2018/2019 ed anche quella del Fantacalcio è pronta ad entrare nel vivo: Ecco i Rigoristi Serie A della stagione 2018/2019 Fantacalcio: Rigoristi Serie A 2018/2019 La Seria A per la stagione 2018/2019 sta per entrare nel vivo e tutti i fanta allenatori che stanno studiando la rosa […]

Consigli FantaCalcio serie A : da Ronaldo a Immobile - i 10 attaccanti più forti da prendere : Manca sempre meno all'inizio della Serie A ed è tempo per molti di fare l'asta del Fantacalcio. I giocatori più decisivi, si sa, sono gli attaccanti. I Consigli si concentrano sui bomber che segneranno almeno 10-15 gol nel prossimo campionato. Non sarà facile, ma per puntare a vincere in questo fantasy game bisognerà prenderne almeno un paio....Continua a leggere

Consigli FantaCalcio serie A 2018-19 : chi prendere all'asta da Szczesny a Ronaldo : Ormai mancano davvero pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A 2018-19 e, con esso, anche pochi giorni all'asta del Fantacalcio [VIDEO], che molti appassionati di questa fantasy game hanno gia' organizzato da tempo. Bisogna cercare di allestire la propria fantasquadra con portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, gestendo nel migliore dei modi i crediti a disposizione. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Non bisogna farsi ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Società Sportiva Avellino Calcio sarà Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di città. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

Calciomercato - la top 11 degli Under21 della Serie A : Le società italiane quest'estate hanno investito pesantemente su giovani di valori: la Fiorentina ha puntato tanto su un talentuoso portiere francese, l'Inter ha effettuato una spesa importante per ...

La Serie A negli Usa : Diritti tv - che colpaccio : il nostro Calcio ora vale : Chiamatelo pure effetto Cristiano Ronaldo. La Serie A conquista gli Usa, dove Espn+ si aggiudica 340 partite del prossimo campionato. Si tratta della nuova piattaforma internet a pagamento sviluppata ...

IMG lancia Serie A Pass - servizio OTT per vedere il Calcio italiano all’estero : Il servizio OTT di IMG consentirà di seguire il campionato italiano agli apPassionati residenti in 20 mercati chiave. L'articolo IMG lancia Serie A Pass, servizio OTT per vedere il calcio italiano all’estero è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Ciao mister”. Calcio italiano in lutto - addio al ‘cappello’ più famoso della serie A : È stato il Cagliari a dare la notizia, ricordandolo su Twitter come un “grande uomo di Calcio”. Anche il Torino e il suo presidente Urbano Cairo “profondamente addolorati, esprimono il commosso cordoglio e la vicinanza ai famigliari”. “Erano – si legge su torinofc.it – gli anni del tremendismo granata e lui, l’allenatore con il colbacco, seppe esaltare quell’orgoglioso senso di appartenenza ...

Serie A - accordo con Espn per la visione negli Stai Uniti. Miccichè : 'Dimostra il valore del nostro Calcio' : A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt Disney Company Direct-to-Consumer &...

Calciomercato Serie B : Marrone e Ragusa all'Hellas Verona - tutti i colpi delle ultime ore : Anche se ancora non è ben definito il quadro delle squadre partecipanti alla prossima Serie B 2018/19, le formazioni che sono sicure di partecipare al torneo cadetto si stanno muovendo in questi giorni con decisione sul Calciomercato alla ricerca dei giusti rinforzi. La Serie cadetta, come ormai avviene da tanti anni a questa parte, è un torneo dove regna un grande equilibrio e dove può succedere davvero di tutto. In attesa che venga decisa la ...

Calcio - Avellino fuori dalla Serie B! Gli irpini ripartiranno dalla Serie D : Il TAR del Lazio ha detto no: l’Avellino non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B e dovrà dire addio al Calcio professionistico. Gli irpini, con tutta probabilità, riusciranno a ripartire dalla Serie D con il titolo sportivo di un’altra società, acquisendone anche il nome. Dopo nove anni tra i professionisti ecco che finisce un altro capitolo della storia dell’Avellino: il Tribunale Amministrativo Regionale ha ...

Serie A - Calciomercato da oltre un miliardo : spese folli - si va verso il record [DATI] : calciomercato Serie A- Il campionato italiano è tornato al centro del calcio europeo: dopo alcuni anni di appannamento per via di una crisi sistemica importante, la Serie A è al top per i denari spesi nel mercato. Secondo i dati pubblicati da Marca infatti, l’Italia ha sbriciolato la barriera del miliardo (1021) di euro di spese attestandosi alle spalle della Premier League (1131). Nel mirino per la Serie A il record ottenuto ...