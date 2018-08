Calano i fatturati e la fiducia degli utenti. Per i Grandi Social? è un'estate gelida : E sono tre. Facebook, Twitter, adesso Snapchat: alcuni dei maggiori social network del pianeta stanno soffrendo la penuria di utenti. Che crescono lentamente come mai prima (Facebook) o diminuiscono (Twitter e Snapchat). Cominciamo dall'ultima trimestrale, quella del fantasmino bianco. Snapchat, utenti in retromarcia Gi utenti mensili attivi di Snapchat sono cresciuti. Ma l'indicatore più importante (quello che segnala non ...